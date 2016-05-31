Экономика
REGNUMТОР и СПВ Дальнего Востока до конца 2019 года получат 2 тыс. проектов
Число различных проектов в территориях опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток до конца 2019 года увеличится до 2 тысяч, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Трутнев отметил положительную динамику привлечения инвестиций в ТОРы Дальнего Востока
Якутия 2426 октября в 21:36
«Колмар» увеличит инвестиции в строительство обогатительной фабрики «Инаглинская-2» до 44,1 млрд руб. - Трутнев
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Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
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В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Шведское СМИ Dagens Nyheter назвало Россию "историческим врагом" Европы.
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Происшествия
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Происшествия
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В Златоусте девятимесячный младенец скончался от голода, сообщает URA.RU со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка по Челябинской области Ирину Буторину.
Газета.Ru вчера в 16:04
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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
REGNUM вчера в 17:04
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Lenta.ru вчера в 05:42
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Под Новосибирском произошло землетрясение
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РБК 00:13
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Подсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США
США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию.
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Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
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В России уточнят сроки снятия тонировки с автомобиля
В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.
АБН вчера в 00:28
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США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru вчера в 17:02
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Посольство России раскритиковало США за жестокое отношение к Ярошенко
Власти США проявляют негуманное и жестокое обращение к россиянину Константину Ярошенко, который находится в американской тюрьме; Москва будет ставить этот вопрос перед международными правозащитными организациями, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 18:21
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Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
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Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
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Происшествия
Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
REGNUM 27 октября в 23:59
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Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
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Две модели показали грудь во время бейсбольного матча
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Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
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Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какие ежедневные привычки нужно изменить для своевременной профилактики инсульта, соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте ведомства.
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У Максима Фадеева случился сердечный приступ
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