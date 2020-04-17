Общество
КоммерсантъТПП: почти 50% компаний не могут получить господдержку для бизнеса
Представители 48% малых и средних предприятий заявили, что не могут воспользоваться мерами государственной поддержки в связи с коронавирусом, поскольку не подпадают под нужную категорию. Это показал опрос, результаты которого приводит Торгово-промышленная палата (ТПП; есть у ТАСС).
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Представители 48% российских малых и средних предприятий сообщили о невозможности воспользоваться мерами государственной поддержки, принятыми для помощи пострадавшим компаниям в условиях пандемии коронавируса.ТАСС17 апреля в 01:08
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Опрос: почти 50% малых и средних предприятий в РФ не могут получить господдержку
ТАСС17 апреля в 01:08
Почти 50% малых и средних предприятий не могут получить господдержку
Московский Комсомолец17 апреля в 01:37
ТПП: Половина малых и средних предприятий России не сможет получить господдержку
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