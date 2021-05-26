ТПП предложила повысить налоговую нагрузку для высокооплачиваемых работников до 45%
Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила ввести прогрессивную шкалу налогообложения.
В ТПП предлагают обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников с ежемесячной зарплатой 13,5 тыс. рублей, а для 1% самых высокооплачиваемых сотрудников – повысить налоговую нагрузку до 45%.
В документе говорится, что для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов нужно осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале.
В ТПП считают, что меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для годового дохода в 5 млн рублей не являются достаточными.
С чего всё началось
ТПП предложила повысить налоговую нагрузку высокооплачиваемым работникам до 45%
Торгово-промышленная палата России предложила повысить уровень налоговой нагрузки для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний до 45%.
ТАСС26 мая в 18:27
ТПП предложила повысить налоговую нагрузку для высокооплачиваемых работников до 45%
Коммерсантъ26 мая в 19:55