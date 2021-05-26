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Экономика

ТПП предложила повысить налоговую нагрузку для высокооплачиваемых работников до 45%

Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила ввести прогрессивную шкалу налогообложения.
Коммерсантъ
В ТПП предлагают обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников с ежемесячной зарплатой 13,5 тыс. рублей, а для 1% самых высокооплачиваемых сотрудников – повысить налоговую нагрузку до 45%.
Профиль
В документе говорится, что для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов нужно осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале.
Вечерняя Москва
В ТПП считают, что меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для годового дохода в 5 млн рублей не являются достаточными.
БИЗНЕС Online

С чего всё началось

ТПП предложила повысить налоговую нагрузку высокооплачиваемым работникам до 45%

Торгово-промышленная палата России предложила повысить уровень налоговой нагрузки для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний до 45%.
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