The Last of Us 2 – самая быстропродаваемая игра Sony в Великобритании

Редактор GamesIndustry.biz Кристофер Дринг поделился подробностями о релизе The Last of Us 2. По его словам, игра от Naughty Dog стала самой быстропродаваемой игрой Sony на PS4 в Великобритании – она обошла Uncharted 4: A Thief’s End уже при подсчете одних только физических копий.