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Право.руПраво.ру

ТПП предложила разрешить продажу лекарств онлайн-ретейлерам

Торгово-промышленная палата предложила Минздраву разрешить онлайн-ретейлерам продавать лекарства. Об этом, как пишут «Известия», говорится в письме председателя комитета палаты по развитию электронной коммерции Алексея Федорова министру здравоохранения Михаилу Мурашко.В источнике
С чего всё началось

Скоростная помощь: доставку лекарств предложили сделать бесплатной

К продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании. Об этом говорится в письме ТПП министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Известия17:01
Подробнее о событии

СМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

РБК22:48

Аптечные сети выступили против допуска онлайн-ритейлеров к продажам лекарств

Известия19:21

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной

Lenta.ru21:01

Онлайн-ретейлеры попросили Минздрав разрешить им торговать лекарствами

News.ru19:20

Доставку лекарств в России хотят сделать бесплатной

URA.Ru18:24

Доставку лекарств в России предложили сделать бесплатной

РЕН ТВ17:38

«Известия»: в ТПП предложили разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств

ТАСС21:22
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Суд арестовал Верзилова за хулиганство и мат

Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, на которого полиция составила протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах).
Суд арестовал Верзилова за хулиганство и мат
РБКвчера в 11:17
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Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском04:08
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Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса медленно угасает, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Известия23:48
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The Last of Us 2 – самая быстропродаваемая игра Sony в Великобритании

Редактор GamesIndustry.biz Кристофер Дринг поделился подробностями о релизе The Last of Us 2. По его словам, игра от Naughty Dog стала самой быстропродаваемой игрой Sony на PS4 в Великобритании – она обошла Uncharted 4: A Thief’s End уже при подсчете одних только физических копий.
Cyber.sports.ru21 июня в 11:59
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