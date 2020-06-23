ТПП предложила разрешить продажу лекарств онлайн-ретейлерам
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Торгово-промышленная палата предложила Минздраву разрешить онлайн-ретейлерам продавать лекарства. Об этом, как пишут «Известия», говорится в письме председателя комитета палаты по развитию электронной коммерции Алексея Федорова министру здравоохранения Михаилу Мурашко.В источнике
С чего всё началось
Скоростная помощь: доставку лекарств предложили сделать бесплатной
К продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании. Об этом говорится в письме ТПП министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Известия17:01
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