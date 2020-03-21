Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).

Музыка На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года "Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.

Здоровье Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.

Экономика ЦБ объявил новые меры поддержки населения, бизнеса и банков В условиях развития коронавируса и резкого снижения цен на нефть ЦБ утвердил комплексные меры поддержки граждан, экономики и финансового сектора, сообщил регулятор.

Авто «Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.

Авто Volkswagen превратил классический T1 в электромобиль Отделение Volkswagen Commercial Vehicles представило концепт e-Bulli: классический вэн T1 1966 года с электрической силовой установкой.

Здоровье Врачи назвали способы снижения риска заражения коронавирусом РИА Новости, ссылаясь на опрос врачей страны, опубликовали важную информацию, согласно которой, вакцинация от гриппа и ОРВИ снижает риск заболеть коронавирусом.

Армия и оружие КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Общество В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинение Олегу Соколову, бывшему доценту Санкт-Петербургского университета, убившего аспирантку.

Здоровье FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.

Общество Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Росавиации, подчеркнув, что вопрос эвакуации россиян из Марокко из-за отсутствия прямого воздушного сообщения с этой страной, требует дополнительной проработки.