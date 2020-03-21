Коронавирус
РБКТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса
Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
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Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне из-за паники вокруг коронавирусной инфекции участились случаи разбоя, сообщает РИА Новости.
Технологии
Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве
В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Общество
Российская инфекционист скрыла поездку в Европу и заразилась коронавирусом
Главный инфекционист Ставропольского края заразилась коронавирусом.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Футбол
Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Общество
На Украине выявили три новых случая заражения коронавирусом
Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 29, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
Экономика
ЦБ объявил новые меры поддержки населения, бизнеса и банков
В условиях развития коронавируса и резкого снижения цен на нефть ЦБ утвердил комплексные меры поддержки граждан, экономики и финансового сектора, сообщил регулятор.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Культура
Google создал дудл в честь 125-го дня рождения Леонида Утёсова
Праздничный логотип в честь 125-летия со дня рождения советского эстрадного певца, актёра и народного артиста СССР Леонида Утёсова появился на стартовой странице Google.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 с микроспутниками Starlink стартовала в США
Ракета-носитель Falcon 9 микроспутниками Starlink стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
Авто
«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик
Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Здоровье
В Калининграде выписан первый пациент, который переболел коронавирусом
В Калининграде выписан первый пациент, который переболел коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб области по борьбе с болезнью.
Авто
Volkswagen превратил классический T1 в электромобиль
Отделение Volkswagen Commercial Vehicles представило концепт e-Bulli: классический вэн T1 1966 года с электрической силовой установкой.
Здоровье
Врачи назвали способы снижения риска заражения коронавирусом
РИА Новости, ссылаясь на опрос врачей страны, опубликовали важную информацию, согласно которой, вакцинация от гриппа и ОРВИ снижает риск заболеть коронавирусом.
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
Общество
В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Музыка
Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинение Олегу Соколову, бывшему доценту Санкт-Петербургского университета, убившего аспирантку.
Футбол
УЕФА предложил странам три варианта завершить сезон
Союз Европейских Футбольных Ассоциаций предложил странам три возможных варианта завершения текущего сезона 2019/20.
Армия и оружие
Польское СМИ назвало новую российскую РЛС «колпаком для Европы»
Здоровье
FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии
Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.
Общество
Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Росавиации, подчеркнув, что вопрос эвакуации россиян из Марокко из-за отсутствия прямого воздушного сообщения с этой страной, требует дополнительной проработки.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария окончания пандемии
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал, что есть несколько вариантов того, как будут развиваться события из-за распространения коронавируса в мире.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.