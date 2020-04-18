Коронавирус

КарелинформКарелинформТПП решила оценить масштаб проблем для бизнеса из-за коронавируса

«Бизнес-барометр страны» будет позволять еженедельно оценивать различныйе ситуации, которые складываются в сферах МСП. По информации Дыбовой, в голосовании приняли участие 83 региона России.
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Торгово-промышленная палата: После нерабочего мая 92% компаний уволят сотрудников

Комсомольская правда16 апреля в 13:02

Почти половина российского бизнеса полностью прекратила работу – ТПП

Inkazan08:46

ТПП решила оценить масштаб проблем для бизнеса из-за коронавируса

Карелинформ08:43

Названы главные проблемы бизнеса Краснодарского края в период пандемии

РБК Краснодар10:36
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Посольство России в Праге на площади Немцова объяснило решение сменить адрес

Посольство России в Праге объяснило изменение адреса основного здания в чешской столице.
Lenta.ru 19:22
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В Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%

Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.
Газета.Ru 15:05
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Умер писатель Александр Кабаков

Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
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В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO

Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
The GEEK вчера в 05:47
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Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
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Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
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Политика

Онищенко ответил на слова Лукашенко о российских тестах на коронавирус

Несколько десятков различных тестов на коронавирус уже применяются в России, и со своей задачей они справляются, заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.
ФАН 06:15
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

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Политика

Трамп заявил, что найдет применение выделяемым ВОЗ $500 млн

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сможет найти более эффективное применение 500 млн долларов, которые Соединенные Штаты обычно выделяют Всемирной организации здравоохранения.
Московский Комсомолец 18:24
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
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Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM вчера в 16:52
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
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Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
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Религия

Патриарх Кирилл начал пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Газета.Ru 16:48
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Религия

Путин поздравил православных россиян с Пасхой

РБК 17:35
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Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области

Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК вчера в 04:23
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Политика

Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
Газета.Ru 08:50
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Религия

Митрополит Лонгин пообещал верующим не закрывать храмы

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин пообещал верующим не закрывать храмы.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:19
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Общество

Какие организации в Тульской области работают с 18 апреля

18 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ о перечне организаций, работающих во время самоизоляции.
Тульская пресса 11:57
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Макгрегор удалил сообщение с обещанием избить Фергюсона

Газета.Ru 04:41
Общество

Великобритания анонсировала старт производства вакцины от коронавируса

Со следующей недели Великобритания начнет выпуск вакцины от коронавируса, несмотря на то что она еще не прошла клинических испытаний.
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
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Здоровье

Названа причина низкой смертности от коронавируса в России

Эффективное выявление легких случаев и своевременная подготовка медицинских учреждений позволяют держать уровень смертности от коронавирусной инфекции в России на очень низком уровне — примерно 0,8 процента случаев с летальным исходом.
РИА Новости 18:48
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
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Общество

Онищенко предложил постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса

Депутат Госдумы РФ, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что в России нужно постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса, при этом обезопасив людей из группы риска.
РИА Новости 11:51
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Общество

В Швеции число жертв коронавируса превысило 1,5 тыс

Число летальных исходов после заражения коронавирусом в Швеции увеличилось за минувшие сутки на 111 и достигло 1 511, сообщило управление здравоохранения страны.
ТАСС 08:29
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Футбол

Кокорин заявил, что у него есть предложение из Италии

В прямом эфире в «Инстаграме» Нобеля Арустамяна Кокорин заявил, что сейчас в его карьере такой момент, что можно выбирать и прислушиваться.
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Шоу-бизнес

Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
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Армия и оружие

На Украине показали подводные испытания танка Т-72

«Укроборонпром» показал на YouTube ход испытаний модернизированного танка Т-72.
Профиль 16:29
Общество

Поток туристов в Крым за сутки вырос на 40%

По словам Пеньковской, за последние сутки количество лиц, которые въехали на территорию полуострова, увеличилось на 40%.
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