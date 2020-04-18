Коронавирус
КарелинформТПП решила оценить масштаб проблем для бизнеса из-за коронавируса
«Бизнес-барометр страны» будет позволять еженедельно оценивать различныйе ситуации, которые складываются в сферах МСП. По информации Дыбовой, в голосовании приняли участие 83 региона России.
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Торгово-промышленная палата: После нерабочего мая 92% компаний уволят сотрудников
Комсомольская правда16 апреля в 13:02
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Политика
Посольство России в Праге на площади Немцова объяснило решение сменить адрес
Посольство России в Праге объяснило изменение адреса основного здания в чешской столице.
Lenta.ru 19:22
Общество
В Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%
Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.
Газета.Ru 15:05
Общество
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO
Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
The GEEK вчера в 05:47
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Политика
Онищенко ответил на слова Лукашенко о российских тестах на коронавирус
Несколько десятков различных тестов на коронавирус уже применяются в России, и со своей задачей они справляются, заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.
ФАН 06:15
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Политика
Трамп заявил, что найдет применение выделяемым ВОЗ $500 млн
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сможет найти более эффективное применение 500 млн долларов, которые Соединенные Штаты обычно выделяют Всемирной организации здравоохранения.
Московский Комсомолец 18:24
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области
Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК вчера в 04:23
Политика
Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
Газета.Ru 08:50
Религия
Митрополит Лонгин пообещал верующим не закрывать храмы
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин пообещал верующим не закрывать храмы.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:19
Общество
Какие организации в Тульской области работают с 18 апреля
18 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ о перечне организаций, работающих во время самоизоляции.
Тульская пресса 11:57
Общество
Великобритания анонсировала старт производства вакцины от коронавируса
Со следующей недели Великобритания начнет выпуск вакцины от коронавируса, несмотря на то что она еще не прошла клинических испытаний.
Известия 18:14
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Здоровье
Названа причина низкой смертности от коронавируса в России
Эффективное выявление легких случаев и своевременная подготовка медицинских учреждений позволяют держать уровень смертности от коронавирусной инфекции в России на очень низком уровне — примерно 0,8 процента случаев с летальным исходом.
РИА Новости 18:48
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
Общество
Онищенко предложил постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса
Депутат Госдумы РФ, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что в России нужно постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса, при этом обезопасив людей из группы риска.
РИА Новости 11:51
Общество
В Швеции число жертв коронавируса превысило 1,5 тыс
Число летальных исходов после заражения коронавирусом в Швеции увеличилось за минувшие сутки на 111 и достигло 1 511, сообщило управление здравоохранения страны.
ТАСС 08:29
Футбол
Кокорин заявил, что у него есть предложение из Италии
В прямом эфире в «Инстаграме» Нобеля Арустамяна Кокорин заявил, что сейчас в его карьере такой момент, что можно выбирать и прислушиваться.
Нева Спорт 16:16
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Армия и оружие
На Украине показали подводные испытания танка Т-72
«Укроборонпром» показал на YouTube ход испытаний модернизированного танка Т-72.
Профиль 16:29
Общество
Поток туристов в Крым за сутки вырос на 40%
По словам Пеньковской, за последние сутки количество лиц, которые въехали на территорию полуострова, увеличилось на 40%.
REGNUM 15:45