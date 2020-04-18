Коронавирус
КарелинформТПП решила оценить масштаб проблем для бизнеса из-за коронавируса
«Бизнес-барометр страны» будет позволять еженедельно оценивать различныйе ситуации, которые складываются в сферах МСП. По информации Дыбовой, в голосовании приняли участие 83 региона России.
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Всероссийский оперативный опрос для оценки масштаба проблем бизнеса стартовал
Новое Время 3116 апреля в 04:58
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:02, Ашберн
Политика
В Кремле назвали возможный срок выхода на плато по коронавирусу
«Есть надежда, что на следующей неделе мы увидим выходы на плато», — отметил он.
Lenta.ru 06:51
Космос
Ученые открыли группу астероидов, находящихся под влиянием Меркурия
Ученые обнаружили группу астероидов, которыми управляет Меркурий. Однако через 200 тыс. лет они могут уйти из-под влияния планеты.
Актуальные Новости 06:33
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Общество
Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%
Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 10:56
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Армия и оружие
Украинские военные в ДНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки четыре раза нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике больше 20 снарядов, мин и гранат.
КП - Донецк 06:13
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Происшествия
В Уфе закрыли офис банка из-за подозрения на коронавирус у сотрудницы
Уфа, 19 апреля 2020, 13:47 — REGNUM Офис «Сбербанка» закрыли на дезинфекцию в Уфе.
REGNUM 06:47
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
Политика
Онищенко ответил на слова Лукашенко о российских тестах на коронавирус
Несколько десятков различных тестов на коронавирус уже применяются в России, и со своей задачей они справляются, заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.
ФАН вчера в 06:15
Религия
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Газета.Ru вчера в 17:42
Религия
В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
OAnews вчера в 06:58
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Гаджеты
LG показала дизайн нового смартфона Velvet
Слово и Дело 02:22
Здоровье
Двое из зараженных коронавирусом калининградцев заболели пневмонией
Еще у четверых коронавирус подтвердился после того, как они обратились в больницу с ОРВИ.
Каскад 05:19
Общество
В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки
Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.
REGNUM вчера в 22:18
Общество
Меган Маркл и принц Гарри привыкают в США к жизни рядовых американцев
Звездная пара – Меган и Гарри — после приобретения дома в Лос-Анджелесе без труда вписывается в повседневную жизнь обычных американцев в эпоху пандемии коронавируса.
Millionaire.ru 05:03
Транспорт
С 22 апреля в Подмосковье отменена плата за проезд банковскими картами
Если номера не будет, проезд станет невозможным. В пригородных электричках сохраняется действие стандартных билетов.
Говорит Москва вчера в 11:44
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Происшествия
В Калужской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с коронавирусом скончались в минувшие сутки в Калужской области, при этом общее число заболевших выросло на 40 человек – до 228, сообщило правительство региона.
РИА Новости 04:54
Наука
Вирусологи не нашли в «немецком Ухане» случаев заражения в супермаркетах, ресторанах и парикмахерских
Хайнсберг с населением в 250 тысяч человек называют "немецким Уханем", там было зафиксировано более 1400 случаев заражения, а 46 человека умерли от Covid-19.
Комсомольская правда вчера в 10:04
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 10:15
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
В Липецкой области начал действовать пропускной режим
В Липецкой области области сегодня ввели пропускной режим для передвижения граждан по улицам городов.
Общественное телевидение России 17 апреля в 07:22
Общество
Ужесточение мер для передвижения по Ростову вступит в силу с 23 апреля
Разрешения начнут действовать с четверга, 23 апреля. На их оформление будет три дня.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 06:51
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости вчера в 20:30
Политика
Китай представил первый самолет MA700
Китай опубликовал снимки турбовинтового самолета МА700, конкурента российского лайнера Ил-114.
NewInform вчера в 06:14
Здоровье
В Ростовской области обнаружили 35 новых случаев коронавируса
В медицинских учреждениях Ростовской области на текущий момент находится более 15 тысяч тест-систем, за вчерашний день с их помощью было обследовано 753 человека.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:26