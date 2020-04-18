Коронавирус

КарелинформКарелинформТПП решила оценить масштаб проблем для бизнеса из-за коронавируса

«Бизнес-барометр страны» будет позволять еженедельно оценивать различныйе ситуации, которые складываются в сферах МСП. По информации Дыбовой, в голосовании приняли участие 83 региона России.
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Названы главные проблемы бизнеса Краснодарского края в период пандемии

РБК Краснодарвчера в 10:36

Почти половина российского бизнеса полностью прекратила работу – ТПП

Inkazanвчера в 08:46

Предприниматели Алтайского края оценивают проблемы бизнеса

vRubcovske.ru16 апреля в 00:27

Часть предпринимателей в Забайкалье полностью сократили штаты своих сотрудников – Бизнес барометр страны

ZAB.RU17 апреля в 22:43

Всероссийский оперативный опрос для оценки масштаба проблем бизнеса стартовал

Новое Время 3116 апреля в 04:58

ТПП решила оценить масштаб проблем для бизнеса из-за коронавируса

Карелинформвчера в 08:43
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:02, Ашберн
Политика

В Кремле назвали возможный срок выхода на плато по коронавирусу

«Есть надежда, что на следующей неделе мы увидим выходы на плато», — отметил он.
Lenta.ru 06:51
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Космос

Ученые открыли группу астероидов, находящихся под влиянием Меркурия

Ученые обнаружили группу астероидов, которыми управляет Меркурий. Однако через 200 тыс. лет они могут уйти из-под влияния планеты.
Актуальные Новости 06:33
Шоу-бизнес

Mash: Заворотнюк идет на поправку

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
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Общество

Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%

Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
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Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
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Армия и оружие

Украинские военные в ДНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие»

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки четыре раза нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике больше 20 снарядов, мин и гранат.
КП - Донецк 06:13
1
Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
2,4K
Происшествия

В Уфе закрыли офис банка из-за подозрения на коронавирус у сотрудницы

Уфа, 19 апреля 2020, 13:47 — REGNUM Офис «Сбербанка» закрыли на дезинфекцию в Уфе.
REGNUM 06:47
8
Общество

В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса

Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
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Политика

Онищенко ответил на слова Лукашенко о российских тестах на коронавирус

Несколько десятков различных тестов на коронавирус уже применяются в России, и со своей задачей они справляются, заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.
ФАН вчера в 06:15
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Религия

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Газета.Ru вчера в 17:42
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Религия

В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

OAnews вчера в 06:58
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Гаджеты

LG показала дизайн нового смартфона Velvet

Слово и Дело 02:22
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Здоровье

Двое из зараженных коронавирусом калининградцев заболели пневмонией

Еще у четверых коронавирус подтвердился после того, как они обратились в больницу с ОРВИ.
Каскад 05:19
1
Общество

В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки

Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.
REGNUM вчера в 22:18
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри привыкают в США к жизни рядовых американцев

Звездная пара – Меган и Гарри — после приобретения дома в Лос-Анджелесе без труда вписывается в повседневную жизнь обычных американцев в эпоху пандемии коронавируса.
Millionaire.ru 05:03
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Транспорт

С 22 апреля в Подмосковье отменена плата за проезд банковскими картами

Если номера не будет, проезд станет невозможным. В пригородных электричках сохраняется действие стандартных билетов.
Говорит Москва вчера в 11:44
2
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
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Происшествия

В Калужской области умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с коронавирусом скончались в минувшие сутки в Калужской области, при этом общее число заболевших выросло на 40 человек – до 228, сообщило правительство региона.
РИА Новости 04:54
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Наука

Вирусологи не нашли в «немецком Ухане» случаев заражения в супермаркетах, ресторанах и парикмахерских

Хайнсберг с населением в 250 тысяч человек называют "немецким Уханем", там было зафиксировано более 1400 случаев заражения, а 46 человека умерли от Covid-19.
Комсомольская правда вчера в 10:04
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Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 10:15
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Политика

Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
1,5K
Общество

В Липецкой области начал действовать пропускной режим

В Липецкой области области сегодня ввели пропускной режим для передвижения граждан по улицам городов.
Общественное телевидение России 17 апреля в 07:22
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Общество

Ужесточение мер для передвижения по Ростову вступит в силу с 23 апреля

Разрешения начнут действовать с четверга, 23 апреля. На их оформление будет три дня.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 06:51
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Шоу-бизнес

Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа

Невские Новости вчера в 20:30
Политика

Китай представил первый самолет MA700

Китай опубликовал снимки турбовинтового самолета МА700, конкурента российского лайнера Ил-114.
NewInform вчера в 06:14
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Здоровье

В Ростовской области обнаружили 35 новых случаев коронавируса

В медицинских учреждениях Ростовской области на текущий момент находится более 15 тысяч тест-систем, за вчерашний день с их помощью было обследовано 753 человека.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:26
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