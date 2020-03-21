Коронавирус
КоммерсантъТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова. По ее словам, потерять работу могут 8,6 млн человек.
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Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Политика
Роман Путин решил создать партию
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Происшествия
Пожар в общежитии в Москве потушен
Пожар в общежитии Московского государственного университета пищевых производств в Москве ликвидирован.
Здоровье
FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии
Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.
Происшествия
На Украине подтверждена третья смерть от коронавируса
Третий летальный случай после заражения новым коронавирусом зафиксирован на Украине, в Ивано-Франковске скончалась женщина.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Экономика
Мишустин пообещал туроператорам компенсацию по невозвратным билетам
Минфин и Минэкономразвития в ближайшее время разработают порядок компенсации убытков для туроператоров по невозвратным билетам.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Экономика
МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии
Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Экономика
Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис
Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Спорт
Большунов рассказал, как пошутил над Клебо во время одной из гонок
Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как пошутил над трёхкратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо во время одной из гонок.
Происшествия
Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США
Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Финляндия снова признана самой счастливой страной
В опубликованном свежем списке самых счастливых стран мира, за Финляндией следуют Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия.
Общество
Путин: в России доля среднего класса достигла 70%
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 70% россиян принадлежат к среднему классу. Такой вывод основан на методике Всемирного банка.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Культура
Бекмамбетов переснял отрывок из «Иван Васильевич меняет профессию»
Режиссер Тимур Бекмамбетов переснял эпизод из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» ко дню рождения сестры Игоря Крутого.
Наука
Миссия Кластер зафиксировала обилие железа вокруг Земли
Спутник JAXA / NASA Geotail, который провел более 25 лет, наблюдая за магнитной средой Земли, обнаружил одноионизированное железо в геопространстве в 2017 году.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Экономика
ЦБ объявил меры поддержки для заразившихся коронавирусом заемщиков
ЦБ рекомендует банкам микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженности, не назначать пени и штрафы по кредитам и до 30 сентября в случае неплатежей по кредиту не обращать взыскание на недвижимое имущество, если у заемщиков выявлен и официально подтвержден коронавирус.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Здоровье
В ВОЗ попросили не пить ибупрофен при лечении коронавируса
Пресс-секретарь ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Кристиан Линдмайер назвал препараты, которые разрешено и не рекомендуется принимать при самостоятельном лечении коронавируса.
Авто
Автопроизводители поддержат покупателей из-за эпидемии в Китае
Мировые производители авто предлагают поддержку своим клиентам, чтобы не допустить обвала продаж из-за ограничительных мер во время эпидемии коронавируса.