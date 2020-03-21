Коронавирус
КоммерсантъТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова. По ее словам, потерять работу могут 8,6 млн человек.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Игры
В Epic Games Store стали раздавать The Stanley Parable и Watch Dogs
В Epic Games Store началась раздача The Stanley Parable и Watch Dogs. Игры можно бесплатно активировать на своем аккаунте до 26 марта.
Транспорт
В Москве число поездок на метро и МЦК снизилось на 30%
Количество поездок в метро и на МЦК уменьшилось на 30% со 2 по 19 марта, сообщает департамент транспорта Москвы.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки
Компания Apple наложила ограничения на онлайн-продажу своих гаджетов - при заказе iPhone на официальном сайте покупатель может заказать не более двух единиц одной модели за один раз.
Экономика
NYT сообщила о стрессоустойчивости экономики России к кризису
В статье говорится, что Россия «далека от краха», так как вступает в кризис со значительными финансовыми резервами, ее крупные компании практически свободны от долгов, и страна практически самодостаточна в плане сельского хозяйства.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Армия и оружие
Польское СМИ назвало новую российскую РЛС «колпаком для Европы»
Политика
Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова
Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
Общество
Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе
Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva
О старте тестовой сборки новой Niva сообщил один из сотрудников предприятия, который в социальной сети написал, что модель получит Х-образный стиль и новые молдинги, а остальное останется практически без изменений.
Происшествия
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек
Женщина в отпуске побывала во Франции. Всего в стационаре находится 321 пациент, в том числе 18 детей.
Энергетика
Bloomberg: нефтяные компании США уже режут свои инвестбюджеты
Добывающие сланцевые нефть и газ компании в США и Канаде, которые и до нынешнего падения мировых цен испытывали финансовые трудности, теперь вынуждены урезать свои инвестпрограммы на $31 млрд.
Космос
Астрономы определили химический состав близлежащего звездного потока
Проводя оптические спектроскопические наблюдения с высоким разрешением близлежащего звездного потока, известного как Рыбы-Эридан, астрономы обнародовали важную информацию о его химической природе.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Общество
Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 40 человек
Два новых случая заражения коронавирусом нового типа выявлены на Украине, общее количество зараженных выросло до 41.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Киберспорт
ForZe распустила состав по Dota 2
Экономика
Фондовые индексы США упали в начале торгов на 5%
По состоянию на 16:50 мск 28 акций из индекса Dow Jones падают в цене. В лидерах падения Boeing – его акции упали на 18%.
Космос
Астероид Рюгу оказался моложе, чем считалось
Одним из ярких эпизодов изучения объектов «класса С» явился полет к астероиду Рюгу аппарата «Хаябуса-2» японского космического агентства JAXA.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Политика
Глава российской дипломатии Сергей Лавров празднует 70-летний юбилей
Глава российской дипломатии Сергей Лавров в субботу, 21 марта, отмечает 70-летний юбилей.