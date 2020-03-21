Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

2 фото
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова. По ее словам, потерять работу могут 8,6 млн человек.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

РБК17:06

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Коммерсантъ18:57

РБК: под угрозой увольнения из-за коронавируса оказались почти 9 млн россиян

URA.Ru18:33

Эксперты ТПП подсчитали, сколько людей могут потерять работу из-за пандемии

Красная весна18:56

В России из-за коронавируса могут разориться 3 млн бизнесменов

ГлобалМСК.ру18:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Игры

В Epic Games Store стали раздавать The Stanley Parable и Watch Dogs

В Epic Games Store началась раздача The Stanley Parable и Watch Dogs. Игры можно бесплатно активировать на своем аккаунте до 26 марта.
CyberSport.ru вчера в 12:54
Армия и оружие

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

Известия 19:36
Транспорт

В Москве число поездок на метро и МЦК снизилось на 30%

Количество поездок в метро и на МЦК уменьшилось на 30% со 2 по 19 марта, сообщает департамент транспорта Москвы.
Коммерсантъ 11:56
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Интерфакс 18:03
Гаджеты

Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки

Компания Apple наложила ограничения на онлайн-продажу своих гаджетов - при заказе iPhone на официальном сайте покупатель может заказать не более двух единиц одной модели за один раз.
Газета.Ru 07:29
Экономика

NYT сообщила о стрессоустойчивости экономики России к кризису

В статье говорится, что Россия «далека от краха», так как вступает в кризис со значительными финансовыми резервами, ее крупные компании практически свободны от долгов, и страна практически самодостаточна в плане сельского хозяйства.
РБК 19:01
Футбол

Сенегалец из «Карпат» поблагодарил смартфон за то, что «не москаль»

Pravda.Ru 11:05
Политика

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:16
Армия и оружие

Польское СМИ назвало новую российскую РЛС «колпаком для Европы»

Российская газета 17:36
Политика

Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 10:05
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова

Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
ProstoProSport вчера в 15:40
Общество

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Политика Сегодня 06:48
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

О старте тестовой сборки новой Niva сообщил один из сотрудников предприятия, который в социальной сети написал, что модель получит Х-образный стиль и новые молдинги, а остальное останется практически без изменений.
Tvoe-avto.com 02:28
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек

Женщина в отпуске побывала во Франции. Всего в стационаре находится 321 пациент, в том числе 18 детей.
REGNUM 02:45
Энергетика

Bloomberg: нефтяные компании США уже режут свои инвестбюджеты

Добывающие сланцевые нефть и газ компании в США и Канаде, которые и до нынешнего падения мировых цен испытывали финансовые трудности, теперь вынуждены урезать свои инвестпрограммы на $31 млрд.
Недвижимость.RU 18:37
Космос

Астрономы определили химический состав близлежащего звездного потока

Проводя оптические спектроскопические наблюдения с высоким разрешением близлежащего звездного потока, известного как Рыбы-Эридан, астрономы обнародовали важную информацию о его химической природе.
V-kosmose.com вчера в 09:13
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru 15:17
Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 12:18
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv 15:01
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Общество

Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 40 человек

Два новых случая заражения коронавирусом нового типа выявлены на Украине, общее количество зараженных выросло до 41.
ТАСС 18:25
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 16:52
Происшествия

В челябинской школе с родителей брали деньги за уроки английского

REGNUM 12:30
Киберспорт

ForZe распустила состав по Dota 2

CyberSport.ru вчера в 13:28
Экономика

Фондовые индексы США упали в начале торгов на 5%

По состоянию на 16:50 мск 28 акций из индекса Dow Jones падают в цене. В лидерах падения Boeing – его акции упали на 18%.
РБК 18 марта в 09:35
Космос

Астероид Рюгу оказался моложе, чем считалось

Одним из ярких эпизодов изучения объектов «класса С» явился полет к астероиду Рюгу аппарата «Хаябуса-2» японского космического агентства JAXA.
Красная весна 17:28
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Политика

Глава российской дипломатии Сергей Лавров празднует 70-летний юбилей

Глава российской дипломатии Сергей Лавров в субботу, 21 марта, отмечает 70-летний юбилей.
Политика Сегодня 19:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное