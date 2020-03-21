Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова. По ее словам, потерять работу могут 8,6 млн человек.
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБКвчера в 17:06

Подробнее о событии

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если сложные экономические процессы затянутся

Эхо Москвы11:32

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Газета.Ru04:49

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

РБКвчера в 17:06

Вице-президент ТПП: 8,6 миллиона россиян могут потерять работу

Вести.Ruвчера в 20:35

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Коммерсантъвчера в 18:57

РБК: под угрозой увольнения из-за коронавируса оказались почти 9 млн россиян

URA.Ruвчера в 18:33

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

RT на русскомвчера в 21:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Энергетика

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $60 за баррель.
ТАСС вчера в 16:34
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество людей

Эпидемия коронавируса нового типа впервые была отмечена в конце 2019 года в китайском городе Ухань.
Деловое.ТВ 13:16
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
Футбол

Фернандо Торрес назвал лучшую символическую сборную мира

Бывший нападающий национальной команды Испании Фернандо Торрес в интервью клубному телевидению «Ливерпуля» назвал свою версию лучшей символической сборной мира.
Чемпионат 14:02
Здоровье

В Ставрополье у главного инфекциониста подтвердился коронавирус

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России, всего в стране зафиксировано 306 случаев заражения инфекцией за последние сутки.
Piter.tv 12:37
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com вчера в 09:03
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Общество

Более трех тысяч человек за сутки заразились коронавирусом в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что общее число заразившихся коронавирусом в штате превысило 10 тыс. человек, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 12:19
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 09:07
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

В Госдуме поддержали закрытие фитнес-клубов в Москве

В думском комитете по охране здоровья назвали адекватной мерой решение закрыть фитнес-клубы, бассейны и аквапарки с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Российская газета 14:14
Музыка

Наргиз представила новую песню в эфире НТВ

В программе «Центральное телевидение» на НТВ состоялась премьера песни «Через огонь» певицы Наргиз.
НТВ 08:06
Хоккей

Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 19 марта в 22:35
Космос

Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Millionaire.ru 10:22
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:02
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 10:27
Происшествия

Ольга Синельникова из Тольятти нашла дочь, похищенную 23 года назад

Ugpressa.ru 09:27
Футбол

Чалов согласился перейти в «Кристал Пэлас», но его не отпустил ЦСКА

Ранее агент Чалова заявил, что за «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 25 млн фунтов стерлингов.
Metaratings 06:45
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Здоровье

В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом

Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 14:15
Происшествия

На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 11:14
Общество

Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал россиян не приезжать в город на каникулы, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Футбол

Ислочь — Неман 1:0

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что завтра начнет работать на играх чемпионата Беларуси.
Sports.ru вчера в 14:20
Политика

Песков: ТАСС выпустит фильм проекта «20 вопросов Владимиру Путину»

Агентство ТАСС выпустит фильм проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Эхо Москвы вчера в 07:10
Здоровье

Врач назвала эффективный способ защиты от коронавируса

Врач-терапевт Лариса Алексеева утверждает, что мытьё носа с мылом поможет предотвратить проникновение COVID-19 в организм через слизистую носоглотки.
News.ru 13:24
Наука

Ученые приблизились к созданию «вечного стекла»

Физики Университета Тренто провели несколько экспериментов и сумели создать коллоидные стекла, характеризующиеся однонаправленным напряжением, которое локально накапливающиеся в этом материале во время образования и движутся в одном направлении.
Хайтек 11:36
Политика

Через линию разграничения в Донбассе перестанут пропускать

Украина с нуля часов воскресенья, 22 марта, временно прекращает пропускать людей и транспортные средства через линию разграничения в Донбассе.
Вести.Ru 12:35
Космос

Ракета «Союз» с 34 спутниками стартовала с Байконура

Российская ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур с 34 спутниками связи британской компании OneWeb.
Известия 13:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное