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Таави Аас: Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа

Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа, согласно которому страны должны помогать друг другу в случае перебоев с поставками природного газа, сообщил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.
РИА Новости
Подписанное соглашение определяет условия, на которых соседи могут запрашивать и предоставлять помощь в случае перебоев в поставках газа.
РИА Новости
Помощь может быть запрошена, если поставки газа недостаточны для удовлетворения спроса бытовых потребителей и регионов централизованного теплоснабжения, имеющих критическое значение, отмечает пресс-служба министерства экономики и коммуникаций.
РИА Новости
В конце апреля министры экономики Эстонии и Финляндии подписали меморандум о сотрудничестве по аренде плавучего СПГ-терминала, Совместный проект планируется осуществить не позднее нынешнего года.
РИА Новости

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