Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа, согласно которому страны должны помогать друг другу в случае перебоев с поставками природного газа, сообщил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.
Помощь может быть запрошена, если поставки газа недостаточны для удовлетворения спроса бытовых потребителей и регионов централизованного теплоснабжения, имеющих критическое значение, отмечает пресс-служба министерства экономики и коммуникаций.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал попытку Киева захватить остров Змеиный катастрофой, приведшей к гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ.
Россия одерживает победу в информационном поле по освещению ситуации вокруг Украины, заявила кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса.