Экономика

Российская газетаРоссийская газетаТаджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану. Как отмечается, многие банки уже предупредили своих клиентов о том, что у них могут возникнуть трудности при переводе денег в Таджикистан.
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с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
Коммерсантъвчера в 17:35

Подробнее о событии

Перевести деньги из России в Таджикистан с этого вторника станет почти невозможно

Эхо Москвы02:00

В России предрекли остановку денежных переводов в Таджикистан с 3 декабря

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Таджикские мигранты могут столкнуться с проблемой перевода денег на родину

Газета.Ruвчера в 23:42

Денежные переводы из России в Таджикистан могут прекратиться 3 декабря

Телеканал 360°вчера в 21:58

«Коммерсантъ»: Денежные переводы в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря

Ведомостивчера в 19:42

Таджикистан запускает систему национальных переводов - готовы ли банки РФ

Sputnik Таджикистан00:15

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Коммерсантъвчера в 17:35
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РИА Новости вчера в 23:55
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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
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На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

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Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
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