Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.

с чего всё началось

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану. Как отмечается, многие банки уже предупредили своих клиентов о том, что у них могут возникнуть трудности при переводе денег в Таджикистан.

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

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