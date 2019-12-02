Экономика
Российская газетаТаджикистан может остаться без денежных переводов из России
С третьего декабря переводы денег из России в Таджикистан могут быть приостановлены. Дело в том, что банки, через которые проходят 90 процентов переводов, не подключены к новой системе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
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с чего всё началось
Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.Коммерсантъвчера в 17:35
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