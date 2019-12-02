Экономика
КоммерсантъТаджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России
Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
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с чего всё началось
Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.Коммерсантъвчера в 17:35
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Спорт
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Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
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Экономика
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Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
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Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Общество
В Южно-Сахалинске перестроят три жилых микрорайона
Несколько жилых микрорайонов Южно-Сахалинска планируется перестроить по проектам, которые в следующем году разработают ведущие мировые специалисты.
Гаджеты
В Huawei назвали преимущества Harmony OS перед Android
Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру Так, представитель компании подчеркнула, что что код Harmony OS имеет меньшее количество строк, чем у Android.
Технологии
Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий
Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Кино
В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом
Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
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Армия и оружие
Курды заявили, что американские военные вернулись на северо-восток САР
Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что военные международной коалиции во главе с США вернулись на северо-востоке Сирии.
Шоу-бизнес
Снятый мужем Марии Машковой и спродюсированный ее отцом фильм «Буратино» получил приз на фестивале в Лондоне
Лучшим восходящим талантом была признана сыгравшая в картине «Люби их всех» Алена Михайлова, а «Приз генерального продюсера» получила 13-летняя Мария Лобанова, исполнившая одну из ключевых ролей в фильме «Успех».
Футбол
«Краснодар» не сумел обыграть «Тамбов»
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Кино
Оскаровская кампания «Мстителей: Финал» позиционирует кинокомикс как серьезную драму
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Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Армия и оружие
В Сети появилось фото российского боевого робота «Уран-9»
Первая фотография, предположительно, российского многофункционального роботизированного комплекса «Уран-9», сделанная в Сирии, появилась в интернете.
Наука
Ученые не нашли следов массовых смертей в период Юстиниановой чумы
Исследователи не нашли свидетельств массовой гибели людей во время Юстиниановой чумы, которая в начале средних веков бушевала в Средиземноморье, некоторых регионах Европы и Ближнего Востока.
Политика
Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.
Политика
Китай ввёл санкции в ответ на закон США по Гонконгу
Китай после принятия в США закона по Гонконгу решил ввести санкции в отношении ряда неправительственных американских организаций.