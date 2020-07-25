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Газета.RuГазета.RuТаджикистан просит Россию возобновить авиасообщение

Таджикистан официально уведомил российскую сторону о решении правительства страны восстановить авиасообщение с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Таджикистана. Сейчас Таджикистан ожидает ответа России по данному вопросу, отметили в МИДе.
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с чего всё началось

Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

Таджикистан официально проинформировал российскую сторону о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Российской Федерацией, заявили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД.
РИА Новости10:23

Подробнее о событии

Еще одна страна захотела возобновить авиасообщение с Россией

Lenta.ru11:53

Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

RT на русском11:43

Таджикистан попросил Россию возобновить авиасообщение

Московский Комсомолец10:30

Таджикистан хочет возобновить авиасообщение с Россией

Вести.Ru10:56

Таджикистан официально попросил Россию возобновить авиасообщение

Говорит Москва10:52

Таджикистан просит Россию возобновить авиасообщение

Газета.Ru11:41

Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

РИА Новости10:23
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Кино

11 сезон «Ходячих мертвецов» выйдет в 2021 году

Съемки десятого сезона сериала «Ходячие мертвецы» компания AMC планировала завершить в апреле.
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Политика

Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
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53-летняя Яна Поплавская впервые стала бабушкой

Накануне в своем микроблоге в Instagram Яна Поплавская поделилась радостным событием. У старшего сына телеведущей Клима родился ребенок.
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Футбол

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Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
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Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета 09:54
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

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Происшествия

Три человека погибли при крушении небольшого самолета в Германии

ТАСС 11:24
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Уральский представитель Transparency International задержана в Казани

Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
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Наука

В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

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Авто

Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ

В российском подразделении Renault заявили, что эта информация не соответствует действительности.
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Происшествия

В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина

Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области, погиб пилот.
ТАСС 12:23
Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
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Политика

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Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что предлагается провести досрочное голосование в течение двух предшествующих дней перед единым днем голосования 13 сентября, 11 и 12 сентября.
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
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Общество

В Португалии изобрели инновационную маску против коронавируса

Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне сообщили об изобретении маски, которая не только защищает от коронавирусной инфекции, но и нейтрализует вредоносный вирус, попавший на ее поверхность, сообщает испанское издание La Razon.
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Общество

В Бурятии запечатлели на видео пролетающий НЛО

Жители Бурятии засняли на видео неопознанный летающий объект. Как сообщает ОТР, НЛО летал по небу несколько минут, а затем исчез.
Невские Новости 07:23
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Политика

МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
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Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Российский специалист Андрей Талалаев принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов".
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Хоккей

Самсонов не сыграет за «Вашингтон» в плей-офф, хоккеист травмировался

Накануне матчей плей-офф заокеанской лиги НХЛ стало известно, что вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов (на фото) пропустит предстоящие матчи.
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Авто

Компания Skoda обновила свои модели в России

К началу 2021 модельного года российский офис Skoda обновил оснащение четырех своих моделей из пяти.
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
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Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
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Футбол

РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами

Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
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Возможная дата презентации нового iPhone 12 названа

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Костромской школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник школы №30 из Костромы набрал 400 баллов из 400 возможных на ЕГЭ по четырем предметам, сообщает региональный департамент образования и науки.
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Варнава подразнила публику откровенным снимком

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В США зафиксирован самый быстрый нокаут в истории женского бокса

В США был зафиксирован самый быстрый нокаут в истории женского бокса в титульном поединке за пояс WBC Silver.
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