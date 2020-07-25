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Газета.RuТаджикистан просит Россию возобновить авиасообщение
Таджикистан официально уведомил российскую сторону о решении правительства страны восстановить авиасообщение с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Таджикистана. Сейчас Таджикистан ожидает ответа России по данному вопросу, отметили в МИДе.
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Таджикистан официально проинформировал российскую сторону о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Российской Федерацией, заявили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД.РИА Новости10:23
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