Таджикистан официально проинформировал российскую сторону о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Российской Федерацией, заявили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД.

с чего всё началось

Таджикистан официально уведомил российскую сторону о решении правительства страны восстановить авиасообщение с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Таджикистана. Сейчас Таджикистан ожидает ответа России по данному вопросу, отметили в МИДе.

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