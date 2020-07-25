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RT на русском
RT на русском

Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

Таджикистан официально проинформировал российскую сторону о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Российской Федерацией, заявили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД.
РИА Новости10:23
Подробнее о событии
РИА Новости

Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

РИА Новости10:23
RT на русском

Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

RT на русском11:43
Газета.Ru

Таджикистан просит Россию возобновить авиасообщение

Газета.Ru11:41
Вести.Ru

Таджикистан хочет возобновить авиасообщение с Россией

Вести.Ru10:56
Говорит Москва

Таджикистан официально попросил Россию возобновить авиасообщение

Говорит Москва10:52
Московский Комсомолец

Таджикистан попросил Россию возобновить авиасообщение

Московский Комсомолец10:30
Lenta.ru

Еще одна страна захотела возобновить авиасообщение с Россией

Lenta.ru11:53

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Интерфакс06:51
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ВТО выступила в пользу РФ в споре по энергокотировкам с Евросоюзом

Женева, Швейцария, 25 июля 2020, 10:38 — REGNUM Третейская группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) выступила в поддержку России в споре с Евросоюзом по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер.
ВТО выступила в пользу РФ в споре по энергокотировкам с Евросоюзом
REGNUM03:38
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Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Российские фильмы «Конференция» и «Китобой» вошли в программу Венецианского кинофестиваля Giornate degli Autori (Дни Венеции — независимая секция кинофестиваля, проводимая параллельно и совместно с ним), сообщает пресс-служба Роскино.
Коммерсантъвчера в 12:47
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В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости08:33
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