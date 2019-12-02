Экономика

ВедомостиВедомостиТаджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России

Регулятор в конце ноября разослал операторам платежных систем письмо, в котором обязал тех, кто не успел подписать договоры и завершить интеграцию с системой, с 3 декабря приостановить денежные переводы в страну. Таджикистан – второй по объему рынок денежных переводов из России.
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с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
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