Экономика
ВедомостиТаджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России
Регулятор в конце ноября разослал операторам платежных систем письмо, в котором обязал тех, кто не успел подписать договоры и завершить интеграцию с системой, с 3 декабря приостановить денежные переводы в страну. Таджикистан – второй по объему рынок денежных переводов из России.
Читать в источнике
Оценить148
с чего всё началось
Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.Коммерсантъ01 декабря в 17:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Политика
Кремль не верит в причастность Эрдогана к атаке на Су-24 в 2015 году
Россия ориентируется на заявления заявления Турции о том, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не отдавал приказа атаковать Су-24 в 2015 году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 3 декабря.
Транспорт
По просьбам биробиджанцев в рейс выпустили еще один автобус на 80 мест
В Биробиджане на маршрут №3 выпустили автобус вместимость до 80 человек.
Происшествия
Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом
Взрыв произошел в 20.05 и стал причиной обрушения стены многоквартирного дома с первого по четвертый этаж.
Футбол
Моуринью поделился ожиданиями от матча с «МЮ»
Встреча 15-го тура АПЛ состоится 4 декабря и пройдет на «Олд Траффорд». По его словам, «красные дьяволы» – пройденный этап в его карьере.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Шоу-бизнес
Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Экономика
Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США
Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Космос
Ученые обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной
Политика
Трамп обвинил Обаму в решении Турции купить С-400
14 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт с США на фоне закупок С-400 у РФ будет в скором времени разрешен.
Общество
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк вышла в свет в платье лимонного цвета
Джулия Робертс пришла в элегантном вечернем платье в пол, а Кейт Бланшетт предпочла романтический образ.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Политика
В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»
США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен.
Общество
В Совфеде прокомментировали закон об электронных трудовых книжках
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT принятие Госдумой закона о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Спорт
ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек
По предварительным данным регионального центра медицины катастроф, при опрокидывании междугородного автобуса в Богучарском районе 3 декабря травмы получили 14 человек.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Политика
СБУ объявила в розыск фигуранта дела MH17 Цемаха
Владимир Цемах является одним из основных свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Энергетика
Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти
Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров устроил пышный праздник для дочери
В воскресенье, 1 декабря, артист устроил роскошный праздник для дочери в Москве в ресторане «Шале Березка».
Политика
Раскрыты темы переговоров Путина и Лукашенко
Утром телеграм-канал «Пул Первого», сославшись на пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт, сообщил, что 7 декабря в Сочи тот встретится с Владимиром Путиным.