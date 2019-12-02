Экономика

ВедомостиВедомостиТаджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России

Регулятор в конце ноября разослал операторам платежных систем письмо, в котором обязал тех, кто не успел подписать договоры и завершить интеграцию с системой, с 3 декабря приостановить денежные переводы в страну. Таджикистан – второй по объему рынок денежных переводов из России.
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с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
Коммерсантъвчера в 17:35

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Денежные переводы из Таджикистана в Россию оказались под угрозой приостановки

Эхо Москвы06:00

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Ведомости04:16
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Общество

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Нападающий Энвер Лисин покинул «Трактор», информирует официальный сайт клуба.
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Общество

Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.
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Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
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Сборная Франции испытывает трудности с поиском соперников по товарищеским матчам в преддверии Евро-2020, информирует Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.
Спорт-Экспресс 05:43
Транспорт

ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт

Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
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Lenta.ru 05:23
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ЦБ создаст базу электронных устройств для борьбы с отмыванием денег

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Футбол

Андрей Шевченко: Я хотел бы найти команду в Италии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, какой он видит свою будущую карьеру.
Советский спорт 02:16
Общество

Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов

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Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
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Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

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Решение о смене руководства стратегических энергетических предприятий Украины принято, заявил министр энергетики Алексей Оржель.
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В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке

Российская газета 00:41
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