Коронавирус
Soccer.ruТаджикистан приостановил массовые мероприятия
Сообщается, что в Таджикистане с 25 апреля в соответствии с решением республиканского штаба по профилактике коронавируса запрещено проведение всех видов массовых мероприятий. Также в Таджикистане запретили экспорт продовольственных товаров, а школьников отправили на каникулы.
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О соответствующем решении штаба под председательством премьер-министра страны Кохира Расулзода по итогам заседания сегодня, 25 апреля, сообщает государственной информагентство «Ховар».REGNUM05:13
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Запрет экспорта еды, концертов и спорта: Таджикистан вводит дополнительные меры
Sputnik Таджикистан03:28
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 14:27, Ашберн
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В Ставропольском крае зафиксировали первую смерть медика, работавшего с заболевшими коронавирусной инфекцией.
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Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
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Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
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Власти Сицилии заявили, что после пандемии коронавируса оплатят туристам 50% стоимости авиабилетов на остров.
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Самодельные маски, состоящие из двух слоев тканей различного типа, гарантирует задержку 80-99% частиц аэрозолей.
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Управление Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области в субботу сообщило о росте средней зарплаты в столице в январе 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
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Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах
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Блогер и спортивный комментатор Василий Уткин оперативно отреагировал на выпад в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, который пригрозил настучать тому «по кумполу» при встрече.
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Китай представил название для своей первой миссии на Марс
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