с чего всё началось

Сообщается, что в Таджикистане с 25 апреля в соответствии с решением республиканского штаба по профилактике коронавируса запрещено проведение всех видов массовых мероприятий. Также в Таджикистане запретили экспорт продовольственных товаров, а школьников отправили на каникулы.

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына В китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,3K

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Общество Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели Москва, 25 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Для борьбы с распространением коронавирусa в России необходимо еще две недели самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. 4,1K

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