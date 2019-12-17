с чего всё началось

Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.

Происшествия Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.

Происшествия Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.

Политика МИД Венгрии не считает «Турецкий поток» только российским проектом Петер Сийярто, занимающий должность министра иностранных дел Венгрии, заявил, что газопровод «Турецкий поток» несправедливо считать исключительно российским проектом для реализации интересов России, так как в проекте задействованы и другие страны.

Экономика Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.

Здоровье Названы наиболее востребованные в новогодний период лекарства В новогодний период в России традиционно возрастает спрос на лекарства для лечения простуды и гриппа, пишет News.ru со ссылкой на исследование компании DSM Group, охватившее период 2015-2018 годов.

Гаджеты JBL представил беспроводные наушники с бесконечным временем работы Наушники получили название Reflect Eternal и по заявлению разработчиков пользователю достаточно в дневное время пробыть на улице до 150 минут для того, чтобы заряда хватило на 68 часов прослушивания музыки.

Авто Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Происшествия В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома» Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).

Здоровье Володин указал на низкую зарплату врачей В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.

Спорт Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.

Общество Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

Шоу-бизнес Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».