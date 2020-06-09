Происшествия
ИзвестияЕфремова доставили в суд для избрания меры пресечения
Актера Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП, доставили в Таганский суд Москвы, где ему будет избрана мера пресечения. Об этом «Известиям» стало известно во вторник, 9 июня.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 20:57, Ашберн
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме
Президент Зеленский определил данный законопроект как безотлагательный.
REGNUM 04:16
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:36
Общество
Крым откроется для туристов с 1 июля
Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург 10:16
Энергетика
В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ
В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
RT на русском 12:01
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия 07 июня в 23:10
Политика
Саакашвили заявил об угрозе скорого распада Украины
На Украине стремительно растут центробежные настроения во всех регионах, страна стоит на грани распада.
РИА Новости 19:51
Армия и оружие
Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару
Крупная колонна военной техники вооруженных сил Египта вошла на территорию Ливии для помощи Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Российский Диалог 07 июня в 14:17
Армия и оружие
Появились данные об американской гиперзвуковой системе Vintage Racer
Американский автор Стив Тримбл, специализирующийся на авиационной тематике, сумел найти по снимку данные о перспективной американской гиперзвуковой системе Vintage Racer.
Российская газета вчера в 03:56
Общество
Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов
Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РБК 17:20
Происшествия
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе
В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Известия 17:53
Происшествия
Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm 06:58
Происшествия
Мужчину, который продавал медицинские маски, убили в Кемерове
Погибший и подозреваемый занимались продажей медицинских масок. Когда спрос на них упал, мужчины стали конфликтовать.
Evo-rus.com 09:25
Авто
Летом три нововведения затронут автомобилистов России
Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин.
Новые автомобили вчера в 03:01
Здоровье
В Забайкалье прибыл замминистра здравоохранения России
28 мая в регион прибыли шесть медицинских специалистов из федерального центра с целью проведения консультаций тяжёлых пациентов в читинском моностационаре.
Байкал-Daily вчера в 04:36
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП в 2020 году
Согласно базовому прогнозу, в 2020 году ожидается сокращение мирового ВВП на 5,2% -- этот спад в мировой экономике станет самым глубоким за многие десятилетия.
Коммерсантъ вчера в 12:36
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Политика
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
Румыния вслед за США слепо повторяет ложные банальности об «агрессивности» России, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Бухареста признать РФ враждебной страной.
Известия 16:57
Политика
В Чехии отреагировали на скандал с высылкой дипломатов
Овчачек добавил, что после появления информации о яде в чемодане дипломата из РФ, данный вопрос обрел политический оттенок и создал шумиху.
ToDay News Ufa 02:35
Космос
Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 06:53
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
Киберспорт
Разработчики Valorant лишили Ascent приоритета при подборе карт
8 июня Riot Games сообщила, что теперь карты в Valorant будут иметь одинаковый шанс выпадения.
CyberSport.ru 08:00
Гаджеты
Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12
Ранее Xiaomi говорил о функциях прошивки MIUI 12.
Evo-rus.com 13:14
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда вчера в 04:10
Общество
Ремонт двора в Чапланово дожил до третьего мэра Холмска
Сахалин.Инфо 02:53
Футбол
«Портимоненсе» — «Бенфика». Прогноз: Пицци, Вайгль и Таарабт разберутся с аутсайдером
Анализ и прогноз матча «Портимоненсе» — «Бенфика» (10.06.2020) Чемпионат Португалии, прерванный в середине марта из-за пандемии коронавируса, возобновился 3 июня.
Чемпионат 12:45
Политика
Пекин отказывается участвовать в переговорах о разоружении с РФ и США
«Китай не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах с Россией и США о разоружении», — подчеркнула дипломат, добавив, что Пекин уже неоднократно заявлял о своей позиции по этому вопросу.
REGNUM 04:27