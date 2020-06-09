Актера Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП, доставили в Таганский суд Москвы, где ему будет избрана мера пресечения. Об этом «Известиям» стало известно во вторник, 9 июня.

Ефремова доставили в суд для избрания меры пресечения

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