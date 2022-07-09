7 июля Bloomberg со ссылкой на еврочиновников сообщил, что бюджетное подразделение Еврокомиссии блокирует выделение Украине нового кредита в размере €1,5 млрд из-за опасений по поводу финансовой надёжности Киева.
Напомним, в начале июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому расчет пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот будет переведен с долларов на рубли, что позволит сохранить стабильные цены на зерно и масло, а финансовую нагрузку на аграриев отвязать от валютных курсов.
Реакция швейцарских властей на российскую специальную операцию на Украине была умеренной, но сейчас РФ, скорее всего, обратится за помощью в мирном урегулировании конфликта к Турции, а не к Швейцарии, заявил президент Конфедерации Иньяцио Кассис в интервью изданию NZZ am Sonntag.