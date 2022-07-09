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Tagesspiegel: 8 женщин пострадали от наркотиков изнасилования на вечеринке, где был Шольц

Нескольким женщинам подмешали так называемый "наркотик изнасилования" на мероприятии с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет
 издание "Tagesspiegel" со ссылкой сообщение из внутреннего чата членов Социал-демократической партии Германии.
Online47.ru
Как рассказало немецкое издание Tagesspiegel, в традиционном летнем принимали участие не менее 1000 человек – депутаты от СДПГ, сотрудники бундестага и активисты из избирательных округов.
Новые Известия
Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин в письме депутатам от партии заявил, что на вечеринке "явно" произошли посягательства с применением наркотиков.
РИА Новости
Расследованием инцидента занимается криминальная полиция Берлина.
Фонтанка.Ру

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