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Tagesspiegel: 8 женщин пострадали от наркотиков изнасилования на вечеринке, где был Шольц

Инцидент произошел 1 июня на традиционном мероприятии партии, на котором присутствовали депутаты и сотрудники СДПГ в бундестаге и избирательных округах, а также Олаф Шольц.
Lenta.ru
По данным СМИ, к утру субботы было зарегистрировано пять пострадавших.
НТВ
Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин в письме депутатам от партии заявил, что на вечеринке "явно" произошли посягательства с применением наркотиков.
РИА Новости
Расследованием инцидента занимается криминальная полиция Берлина.
Фонтанка.Ру

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