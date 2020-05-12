с чего всё началось

После окончания пандемии всех прибывающих в Таиланд туристов могут обязать платить сбор в размере до 300 бат ($9,28), сообщило издание Bangkok Post. Налог для тех, кто прилетит самолетом, планируется включить в стоимость авиабилетов.

Таиланд может ввести въездной налог для туристов

Культура Воронежский Платоновфест лишился четырех мероприятий Как следует из сообщения на официальном сайте Платоновфеста, культурный форум должен пройти в столице Черноземья в срок с 13 по 27 сентября. 2

Общество Путин утвердил единоразовые выплаты для семей с детьми Все российские семьи, имеющие детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно, с 1 июня должны получить единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество В России запустили сервис для оформления выплат на детей На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. 1,4K

Экономика Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 198

Общество Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом. 683

Футбол «Матч ТВ» назвал матчи, которые покажет в прямом эфире Общедоступный телеканал «Матч ТВ» опубликовал список матчей, которые он покажет в прямом эфире в ближайшие выходные.

Общество Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса. 18

Политика Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана» Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана". 5

Общество В Тульской области создали план выхода экономики из ограничений По поручению Владимира Путина в Тульской области создан план постепенного выхода из ограничений.

Наука Дешевые серебряные мембраны помогут очистить воздух от газов Секвенирующие мембраны пропускают одни газы, сдерживая другие, так что использовать их для улавливания CO2 без вреда для экологии суть весьма неплохая идея.