Экономика
ForbesТаиланд может ввести въездной налог для туристов
После окончания пандемии всех прибывающих в Таиланд туристов могут обязать платить сбор в размере до 300 бат ($9,28), сообщило издание Bangkok Post. Налог для тех, кто прилетит самолетом, планируется включить в стоимость авиабилетов.
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ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Всех прибывающих в Таиланд иностранных туристов могут обложить сбором до 300 бат после окончания пандемии, сообщает во вторник Bangkok Post.Интерфакс04:04
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