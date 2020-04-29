Экономика
РамблерТаиланд объявил о раздаче денег населению
Помощь фермерам станет частью объявленных властями мер поддержки населения, куда входит, в том числе, и отдельная программа по выдаче наличных людям, которым ранее отказали социальные фонды. Всего в Таиланде из 69 миллионов человек 30 миллионов подали заявки на получение помощи.
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Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости вчера в 11:13
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной
ТАСС 07:19
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Российская газета 04:23
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
В сызранском пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает об очаге групповой заболеваемости COVID-19 в ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов».
КТВ-Луч 04:24
Политика
Байдена обвинили в изнасиловании
Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
Шоу-бизнес
Максим Галкин умилил поклонников снимками с подросшими Лизой и Гарри
Юморист и телеведущий Максим Галкин активно делится в Instagram-аккаунте снимками своих детей Лизы и Гарри.
Территория новостей вчера в 12:50
Здоровье
Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса
Среди наиболее перспективных препаратов Минздрав назвал противомалярийные средства.
Говорит Москва вчера в 09:41
Хоккей
Коскиранта об уходе из СКА: Пришло время покинуть вашу страну
«Был интерес от нескольких клубов из России, в том числе предлагали остаться и в СКА, но я решил, что пришло время покинуть вашу страну и двигаться дальше», — сказал Коскиранта, слова которого приводит РИА «Новости».
Нева Спорт 08:45
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
В зоопарке Ижевска погибла медведица Аврора
Медведица Аврора, прибывшая в Удмуртию из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей», погибла в зоопарке Ижевска.
АиФ Удмуртия 08:52
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
Политика
Украина намерена предотвратить строительство «Северного потока-2»
После ввода в строй российского газопровода "Северный поток - 2" Украина потеряет возможность транзита газа через ее территорию.
Газета.Ru 06:15
Общество
Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями
Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
Вести.Ru 07:44
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Футбол
Денис Давыдов покинет софийский ЦСКА
Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов покинет ЦСКА из Софии. Стороны ведут переговоры о расторжении контракта, сообщает Sportal.bg.
Спорт-Экспресс 06:57
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
Политика
Путин призвал не допустить дефицит топлива в России
"Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны", - сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики.
РИА Новости 07:48