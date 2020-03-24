Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыТаиланд объявит чрезвычайное положение из-за коронавируса

Таиланд объявит чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, передает телеканал Thai PBS. О том, что в стране будет введено чрезвычайное положение объявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча. Уточняется, что режим начнет действовать в стране 26 марта.
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Таиланд 26 марта объявит чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Интерфакс03:36

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