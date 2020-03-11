Общество
Neva.TodayТаиланд изменил правила въезда для россиян
Таиланд ужесточил правила въезда для российских туристов - там больше не оформляют визы по прибытии. Об этом рассказали в МВД страны, сообщает Reuters. По предварительной информации, таким способом власти решили бороться с распространением коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
"Держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение на ее территории в течение 30 дней без визы", — говорится на сайте дипмиссии.РИА Новости07:49
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