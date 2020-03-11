с чего всё началось

Власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра внутренних дел страны Анупонга Паочинду.

Политика Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.

Политика Московский форум по безопасности перенесли на 2021 год «В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год», — сообщает Минобороны России.

Политика ЦИК представил логотип голосования по поправкам в Конституцию Сегодня ЦИК России представил общественности логотип общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдёт в стране 22 апреля.

Энергетика Зафиксирован рост стоимости нефти марки WTI После начала торгов рост стоимости нефти марки WTI во вторник, 10 марта, составил уже 3,2%, тогда как днем до этого показатель упал на 30%, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Политика СМИ США заявили о победе Путина над Эрдоганом в Сирии Издание The American Conservative распространило информацию, согласно которой ситуация в сирийской провинции Идлиб стала победой российского президента Владимира Путина над его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Общество В США задержали россиянина Кирилла Фирсова Полиция США задержала подозреваемого в продаже персональных данных россиянина Кирилла Фирсова. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".

Общество В США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса Фото: Mark Lenniha / AP / TASS Отменено более 500 событий по всему миру Совет по международным отношениям (CFR) отменил конференцию «Ведение бизнеса под влиянием коронавируса», которая должна была состояться в Нью-Йорке 13 марта.

Политика Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.

Гаджеты Проводник в Windows 10Х будет выглядеть именно так Ранее сетевые источники сообщали, что в новой ОС появится современный «Проводник», который придет на замену устаревшей версии файлового менеджера.

Шоу-бизнес Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.

Экономика Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу Экономист Джесси Коломбо, который в свое время предсказал мировой экономический кризис 2008 года, предупредил о надвигающейся на мир экономической катастрофе.

Футбол РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0 В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» обыгрывает «Тоттенхэм» после первого тайма со счетом 2:0. Дубль в составе «быков» оформил Забитцер.