Общество

РИА НовостиРИА НовостиТаиланд ужесточил правила въезда для граждан России

Власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра внутренних дел страны Анупонга Паочинду.
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"Держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение на ее территории в течение 30 дней без визы", — говорится на сайте дипмиссии
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РИА Новости07:49

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Эксперт оценил новые правила въезда в Таиланд

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Власти Таиланда ужесточили правила въезда для россиян

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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает результативное выступление, благодаря чему вышел на 4-е место в бомбардирской гонке НХЛ.
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Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
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Злоумышленники «заминировали» самолет, который выполняет рейс Иркутск — Москва.
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На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин

Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
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Московский форум по безопасности перенесли на 2021 год

«В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год», — сообщает Минобороны России.
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ЦИК представил логотип голосования по поправкам в Конституцию

Сегодня ЦИК России представил общественности логотип общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдёт в стране 22 апреля.
Время Пресс 06:42
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Зафиксирован рост стоимости нефти марки WTI

После начала торгов рост стоимости нефти марки WTI во вторник, 10 марта, составил уже 3,2%, тогда как днем до этого показатель упал на 30%, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов.
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Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
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Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
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Политика

СМИ США заявили о победе Путина над Эрдоганом в Сирии

Издание The American Conservative распространило информацию, согласно которой ситуация в сирийской провинции Идлиб стала победой российского президента Владимира Путина над его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Журналистская правда 10:15
Общество

В США задержали россиянина Кирилла Фирсова

Полиция США задержала подозреваемого в продаже персональных данных россиянина Кирилла Фирсова. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 16:43
Футбол

В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча

Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".
РИА Новости 05:08
Общество

В США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса

Фото: Mark Lenniha / AP / TASS Отменено более 500 событий по всему миру Совет по международным отношениям (CFR) отменил конференцию «Ведение бизнеса под влиянием коронавируса», которая должна была состояться в Нью-Йорке 13 марта.
Плюс один +1 08:04
Происшествия

При взрыве в Подмосковье пострадали четверо военнослужащих

Ведомости 08:41
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Известия 08:17
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Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках

Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
BFM.ru 06:22
Гаджеты

Проводник в Windows 10Х будет выглядеть именно так

Ранее сетевые источники сообщали, что в новой ОС появится современный «Проводник», который придет на замену устаревшей версии файлового менеджера.
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Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом

Полная версия интервью с главой МИД Польши будет опубликована на сайте РБК 12 марта.
РБК 10:25
Шоу-бизнес

Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
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Армия и оружие

ВСУ уполномочены давать отпор «агрессору» — Зеленский

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Экономика

Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу

Экономист Джесси Коломбо, который в свое время предсказал мировой экономический кризис 2008 года, предупредил о надвигающейся на мир экономической катастрофе.
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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

Употребление воды натощак положительно влияет на здоровье

Немецкие специалисты выяснили, что выпитый утром натощак стакан воды положительно влияет на организм, сообщило издание Focus.
Газета Кемерова 10:35
Технологии

Поставки 8K-телевизоров в 2020 году вырастут почти пятикратно

В нынешнем году ожидается резкий рост поставок телевизоров ультравысокого разрешения 8К.
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Футбол

РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» обыгрывает «Тоттенхэм» после первого тайма со счетом 2:0. Дубль в составе «быков» оформил Забитцер.
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Ананидзе пропустит несколько недель из-за травмы колена

Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе, перешедший в кипрский «Анортосис», выбыл из строя из-за травмы колена.
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Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
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Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру в прозрачном корсете

Актриса предстала в откровенном образе, облачившись в прозрачный корсет, брюки с высокой талией, и перчатки.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
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Происшествия

В Магнитогорске на уроке физкультуры умер школьник

В Магнитогорске Челябинской области 17-летний ученик одной из школ умер во время урока физкультуры.
Российская газета 09:00
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