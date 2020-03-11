Общество
РИА НовостиТаиланд ужесточил правила въезда для граждан России
Власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра внутренних дел страны Анупонга Паочинду.
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с чего всё началось
"Держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение на ее территории в течение 30 дней без визы", — говорится на сайте дипмиссии.РИА Новости07:49
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Хоккей
Панарин вышел на 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает результативное выступление, благодаря чему вышел на 4-е место в бомбардирской гонке НХЛ.
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании вылетевшего из Иркутска самолета
Злоумышленники «заминировали» самолет, который выполняет рейс Иркутск — Москва.
Общество
На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин
Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Политика
Московский форум по безопасности перенесли на 2021 год
«В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год», — сообщает Минобороны России.
Политика
ЦИК представил логотип голосования по поправкам в Конституцию
Сегодня ЦИК России представил общественности логотип общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдёт в стране 22 апреля.
Энергетика
Зафиксирован рост стоимости нефти марки WTI
После начала торгов рост стоимости нефти марки WTI во вторник, 10 марта, составил уже 3,2%, тогда как днем до этого показатель упал на 30%, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Экономика
Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
Политика
СМИ США заявили о победе Путина над Эрдоганом в Сирии
Издание The American Conservative распространило информацию, согласно которой ситуация в сирийской провинции Идлиб стала победой российского президента Владимира Путина над его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Общество
В США задержали россиянина Кирилла Фирсова
Полиция США задержала подозреваемого в продаже персональных данных россиянина Кирилла Фирсова. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча
Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".
Общество
В США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса
Фото: Mark Lenniha / AP / TASS Отменено более 500 событий по всему миру Совет по международным отношениям (CFR) отменил конференцию «Ведение бизнеса под влиянием коронавируса», которая должна была состояться в Нью-Йорке 13 марта.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках
Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
Гаджеты
Проводник в Windows 10Х будет выглядеть именно так
Ранее сетевые источники сообщали, что в новой ОС появится современный «Проводник», который придет на замену устаревшей версии файлового менеджера.
Политика
Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом
Полная версия интервью с главой МИД Польши будет опубликована на сайте РБК 12 марта.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
Экономика
Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу
Экономист Джесси Коломбо, который в свое время предсказал мировой экономический кризис 2008 года, предупредил о надвигающейся на мир экономической катастрофе.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Употребление воды натощак положительно влияет на здоровье
Немецкие специалисты выяснили, что выпитый утром натощак стакан воды положительно влияет на организм, сообщило издание Focus.
Технологии
Поставки 8K-телевизоров в 2020 году вырастут почти пятикратно
В нынешнем году ожидается резкий рост поставок телевизоров ультравысокого разрешения 8К.
Футбол
РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0
В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» обыгрывает «Тоттенхэм» после первого тайма со счетом 2:0. Дубль в составе «быков» оформил Забитцер.
Футбол
Ананидзе пропустит несколько недель из-за травмы колена
Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе, перешедший в кипрский «Анортосис», выбыл из строя из-за травмы колена.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру в прозрачном корсете
Актриса предстала в откровенном образе, облачившись в прозрачный корсет, брюки с высокой талией, и перчатки.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
Происшествия
В Магнитогорске на уроке физкультуры умер школьник
В Магнитогорске Челябинской области 17-летний ученик одной из школ умер во время урока физкультуры.