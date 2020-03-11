Общество
Lenta.ruТаиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, передает в среду, 11 марта, Reuters.
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Политика
Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков
Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента.
Общество
ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна
Общество
В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных
Господин Фирсов, по их данным, помещен в тюрьму города Нью-Йорка Manhattan Detention Complex.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Спорт
Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неумении проигрывать
После отказа сборной Норвегии от участия в заключительных этапах соревнования российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Политика
Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно
Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.
Общество
В Челябинске отменили концерт панк-группы «Порнофильмы»
Челябинский клуб «Галактика развлечений» расторг договор о проведении концерта «Порнофильмов», который должен был пройти сегодня.
Политика
РБК: от досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка о досрочных выборах обсуждалась 10 марта в Госдуме. Идею об этом поддерживали в ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».
Общество
Россияне спаслись от обрушения курса рубля покупкой смартфонов
Обрушение курса рубля в понедельник, 9 марта, привело к взрывному росту продаж смартфонов и других гаджетов.
Технологии
Произошел сбой в работе Twitter
Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Энергетика
Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть
После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Шоу-бизнес
Нюша показала свое фото в купальнике
Все подписчики оценили снимки Нюши.
Игры
В Epic Games Store появился список желаний
Происшествия
В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы
Гаджеты
Apple перенесла дату запуска iPhone SE 2
Предположительно, релиз iPhone SE 2 состоится в июне.
Футбол
Луис Адриано оформил хет-трик за «Палмейрас»
Бывший футболист "Спартака" бразилец Луис Адриано оформил хет-трик в матче между "Палмейрасом" и "Гуарани" в Кубке Либертадорес.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
Политика
Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году вопреки обещанию, данному президенту России Владимиру Путину, рассказал российский лидер.
Экономика
Чистая прибыль TCS Group по МСФО в 2019 году выросла на 33%
Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по итогам 2019 года выросла на 33% и составила 36,1 миллиарда рублей по МСФО, следует из сообщения компании.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.