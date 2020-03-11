Общество

Lenta.ruLenta.ruТаиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, передает в среду, 11 марта, Reuters.
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Таиланд ужесточил условия выдачи виз для россиян и граждан 18 стран

РБК06:06

Таиланд ограничил въезд для россиян

Вести.Ru04:45

В представительстве по туризму Таиланда оценили ужесточение въезда в страну

RT на русском05:28

МИД Таиланда: россиян не коснется ограничение на выдачу виз по прибытии

Газета.Ru06:06

Таиланд ужесточил выдачу виз: россиян ограничение не коснется

Комсомольская правда05:54

МИД Таиланда: отмена выдачи виз по прибытии гражданам 18 стран не коснется туристов из РФ

ТАСС05:29

Таиланд ужесточил въезд для граждан России и ещё 17 стран

Говорит Москва04:17
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ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна

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Господин Фирсов, по их данным, помещен в тюрьму города Нью-Йорка Manhattan Detention Complex.
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Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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После отказа сборной Норвегии от участия в заключительных этапах соревнования российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
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Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно

Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.
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Общество

В Челябинске отменили концерт панк-группы «Порнофильмы»

Челябинский клуб «Галактика развлечений» расторг договор о проведении концерта «Порнофильмов», который должен был пройти сегодня.
Эхо Москвы 06:02
Политика

РБК: от досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

Поправка о досрочных выборах обсуждалась 10 марта в Госдуме. Идею об этом поддерживали в ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».
Моя Москва.онлайн 01:47
Общество

Россияне спаслись от обрушения курса рубля покупкой смартфонов

Обрушение курса рубля в понедельник, 9 марта, привело к взрывному росту продаж смартфонов и других гаджетов.
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Технологии

Произошел сбой в работе Twitter

Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Газета.Ru вчера в 21:46
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
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Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 02:51
Энергетика

Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть

После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
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Шоу-бизнес

Нюша показала свое фото в купальнике

Все подписчики оценили снимки Нюши.
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В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

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Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним

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Игры

В Epic Games Store появился список желаний

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В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

ТАСС 03:32
Происшествия

В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы

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Гаджеты

Apple перенесла дату запуска iPhone SE 2

Предположительно, релиз iPhone SE 2 состоится в июне.
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Футбол

Луис Адриано оформил хет-трик за «Палмейрас»

Бывший футболист "Спартака" бразилец Луис Адриано оформил хет-трик в матче между "Палмейрасом" и "Гуарани" в Кубке Либертадорес.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
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Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году вопреки обещанию, данному президенту России Владимиру Путину, рассказал российский лидер.
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Экономика

Чистая прибыль TCS Group по МСФО в 2019 году выросла на 33%

Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по итогам 2019 года выросла на 33% и составила 36,1 миллиарда рублей по МСФО, следует из сообщения компании.
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Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

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