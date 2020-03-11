Общество
Lenta.ruТаиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, передает в среду, 11 марта, Reuters.
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с чего всё началось
"Держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение на ее территории в течение 30 дней без визы", — говорится на сайте дипмиссии.РИА Новости07:49
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Политика
ЦИК представил логотип и слоган голосования по Конституции
Центризбирком России представил логотип и слоган общероссийского голосования по поправке к Конституции.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
Политика
Голландская прокуратура заявила о свидетеле пуска ракеты по MH17
Амстердам, 11 марта 2020, 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук».
Общество
В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Происшествия
Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания
«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Голубкиной не пришла на празднование юбилея матери
Актриса Мария Голубкина не пришла на празднование 80-летия своей мамы – народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной.
Спорт
ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»
Московский ЦСКА объявил о временном прекращении продажи билетов на матчи чемпионата России против "Уфы" и петербургского "Зенита".
Политика
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
Политика
В Госдуму внесли поправки о досрочных выборах
Депутаты предложили поправки о проведении досрочных выборов в Госдуму. Их предполагается провести после голосования по Конституции.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
Общество
В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине
Правительство Украины введет карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.
Авто
Hyundai анонсировала новую Elantra
Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.
Религия
РПЦ намерена сформировать позицию о коронавирусе
У Церкви есть некий опыт работы в таких условиях, — цитирует патриарха РИА Новости.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля
Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
Политика
The Washington Post (США): Саудовская Аравия и Россия убили оптимистическое отношение к сланцевой нефти (The Washington Post)
В понедельник утром рубль рухнул на 9%. Более того, российская система налогообложения нефти такова, что производители мало выигрывают от повышения нефтяных цен, поскольку чем больше они растут, тем больше денег забирает государство.
Политика
В Дагестан с рабочим визитом приедет Юрий Чайка
Игры
PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn официально анонсирован для ПК
Президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) заявил в PlayStation Blog, что Horizon Zero Dawn выйдет на ПК этим летом.
Футбол
Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей
Финансы
Эксперт: ЦБ может вернуться к повышению ключевой ставки, банковские депозиты станут выгоднее
В декабре 2014 во время валютного кризиса ЦБ например, поднял ставку с 9 до 17,5 процентов.
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье
Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Власти Москвы назвали число взятых под наблюдение из-за коронавируса
В Москве выявлено всего девять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, однако при этом под наблюдение медиками взято около тысячи человек, как-либо контактировавших с кем-то из этой девятки, сообщила РБК вице-мэр Анастасия Ракова.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Политика
Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Общество
В Минкомсвязи огласили перечень сайтов с бесплатным доступом
Речь идёт о предоставлении бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Происшествия
В Москве пассажиров высадили из поезда метро для проверки состава
В пресс-службе уточнили, что на станции "Достоевская" высадили пассажиров поезда, следующего в сторону "Селигерской", состав убрали с линии для проверки.