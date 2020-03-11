Общество

Lenta.ruLenta.ruТаиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, передает в среду, 11 марта, Reuters.
Читать в источнике
Комментировать236
с чего всё началось
"Держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение на ее территории в течение 30 дней без визы", — говорится на сайте дипмиссии
.
РИА Новости07:49

Подробнее о событии

Таиланд из-за коронавируса ужесточает правила выдачи виз

Коммерсантъ06:50

Коронавирус не остановит российских туристов на пути в Таиланд. Визы отдыхающим по-прежнему не нужны

Фонтанка.Ру06:48

МИД Таиланда: отмена выдачи виз по прибытии гражданам 18 стран не коснется туристов из РФ

ТАСС05:29

Ужесточение правил въезда в Таиланд не затронет россиян

RT на русском06:39

МИД Таиланда: россиян не коснется ограничение на выдачу виз по прибытии

Газета.Ru06:06

Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России

РИА Новости07:49

Дипломаты исключили ужесточение условий въезда россиян в Таиланд

РБК07:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Общество

Билли Айлиш разделась, чтобы высказаться против бодишейминга

РБК 07:14
Политика

ЦИК представил логотип и слоган голосования по Конституции

Центризбирком России представил логотип и слоган общероссийского голосования по поправке к Конституции.
Коммерсантъ 07:29
Шоу-бизнес

Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
WomanHit.ru 03:27
Политика

Голландская прокуратура заявила о свидетеле пуска ракеты по MH17

Амстердам, 11 марта 2020, 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук».
REGNUM 01:40
Общество

В России начнут автоматически оформлять материнский капитал

Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.
РИА Новости 07:14
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Происшествия

Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания

«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
Известия 07:29
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Голубкиной не пришла на празднование юбилея матери

Актриса Мария Голубкина не пришла на празднование 80-летия своей мамы – народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной.
Аргументы недели 04:46
Спорт

ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»

Московский ЦСКА объявил о временном прекращении продажи билетов на матчи чемпионата России против "Уфы" и петербургского "Зенита".
Газета.Ru 05:51
Политика

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
РИА Новости 05:16
Политика

В Госдуму внесли поправки о досрочных выборах

Депутаты предложили поправки о проведении досрочных выборов в Госдуму. Их предполагается провести после голосования по Конституции.
Волжский.ру вчера в 06:03
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 06:28
Общество

В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине

Правительство Украины введет карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.
Интерфакс 07:39
Авто

Hyundai анонсировала новую Elantra

Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.
110km.ru 04:56
Религия

РПЦ намерена сформировать позицию о коронавирусе

У Церкви есть некий опыт работы в таких условиях, — цитирует патриарха РИА Новости.
News.ru 07:33
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля

Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
iReactor вчера в 00:19
Политика

The Washington Post (США): Саудовская Аравия и Россия убили оптимистическое отношение к сланцевой нефти (The Washington Post)

В понедельник утром рубль рухнул на 9%. Более того, российская система налогообложения нефти такова, что производители мало выигрывают от повышения нефтяных цен, поскольку чем больше они растут, тем больше денег забирает государство.
ИноСМИ вчера в 04:13
Политика

В Дагестан с рабочим визитом приедет Юрий Чайка

АиФ Дагестан 04:55
Игры

PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn официально анонсирован для ПК

Президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) заявил в PlayStation Blog, что Horizon Zero Dawn выйдет на ПК этим летом.
3DNews вчера в 11:36
Футбол

Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей

Бомбардир.ру 06:52
Происшествия

В столице Пакистана разбился самолет ВВС страны

REGNUM 03:25
Финансы

Эксперт: ЦБ может вернуться к повышению ключевой ставки, банковские депозиты станут выгоднее

В декабре 2014 во время валютного кризиса ЦБ например, поднял ставку с 9 до 17,5 процентов.
Комсомольская правда 09 марта в 09:05
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье

Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Интерфакс 07:28
Экономика

АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Российская газета 04:32
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

Власти Москвы назвали число взятых под наблюдение из-за коронавируса

В Москве выявлено всего девять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, однако при этом под наблюдение медиками взято около тысячи человек, как-либо контактировавших с кем-то из этой девятки, сообщила РБК вице-мэр Анастасия Ракова.
РБК 07:49
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия вчера в 17:28
Политика

Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Известия 05:13
Общество

В Минкомсвязи огласили перечень сайтов с бесплатным доступом

Речь идёт о предоставлении бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
3DNews 07:42
Происшествия

В Москве пассажиров высадили из поезда метро для проверки состава

В пресс-службе уточнили, что на станции "Достоевская" высадили пассажиров поезда, следующего в сторону "Селигерской", состав убрали с линии для проверки.
РИА Новости 07:39
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное