с чего всё началось

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, передает в среду, 11 марта, Reuters.

Шоу-бизнес Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.

Политика Голландская прокуратура заявила о свидетеле пуска ракеты по MH17 Амстердам, 11 марта 2020, 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук».

Происшествия Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания «Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.

Политика Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.

Политика В Госдуму внесли поправки о досрочных выборах Депутаты предложили поправки о проведении досрочных выборов в Госдуму. Их предполагается провести после голосования по Конституции.

Спорт Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.

Общество В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине Правительство Украины введет карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.

Авто Hyundai анонсировала новую Elantra Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения.

Игры PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn официально анонсирован для ПК Президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) заявил в PlayStation Blog, что Horizon Zero Dawn выйдет на ПК этим летом.

Происшествия Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

Экономика АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.