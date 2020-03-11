с чего всё началось

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, передает в среду, 11 марта, Reuters.

Политика Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».

Происшествия Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.

Кино Стражи Галактики появятся в фильме «Тор: Любовь и гром» В интервью изданию Comic Book актёр Вин Дизель рассказал, что из разговора с режиссёром Тайкой Вайтити, снявшим «Тор: Рагнарёк», он узнал о появлении некоторых членов команды Стражей галактики в фильме «Тор: Любовь и гром».

Происшествия В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Армия и оружие Турция начала отвод вооружения в Идлибе Армия Турции начала отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе согласно установленному соглашению от 5 марта.

Политика Байден лидирует на праймериз Демократической партии США В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.

Энергетика Новак оценил наращивание добычи нефти Саудовской Аравией Руководитель российского министерства энергетики Александр Новак в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что наращивание добычи нефти Саудовской Аравией, о котором правительство королевства объявило ранее, в нынешних рыночных условиях является не лучшим вариантом.

Технологии «Связной» открыл магазины для геймеров На прошлой неделе «Связной» открыл в Подмосковье первые три магазина компьютеров и аксессуаров для игр – «Связной Play».

Политика В КПРФ объяснили отказ поддержать поправки в Конституцию Решение воздержаться от голосования было принято на закрытом президиуме партии, состоявшемся 10 марта, сообщил РБК депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Общество В США из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу Совет по международным отношениям США (The Council on Foreign Relations, CFR) из-за коронавируса отменил круглый стол под названием «Ведение бизнеса в условиях коронавируса», сообщает Bloomberg.

Происшествия СК завел новое дело о подлоге и взятке против депутата из Чебоксар Новое уголовное дело – о взятке в особо крупном размере и служебном подлоге - возбуждено в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, заключенного под стражу по обвинению в растрате и превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.