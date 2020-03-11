Общество

Lenta.ruLenta.ruТаиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, передает в среду, 11 марта, Reuters.
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"Держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение на ее территории в течение 30 дней без визы", — говорится на сайте дипмиссии
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В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
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Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
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В iOS 14 появится меню приложений, как в Android

В мобильной операционной системе iOS 14 появится меню приложений, как в Android. Однако реализация этого меню будет несколько иной.
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Чемпионат Италии официально приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Италии по футболу приостановлен из-за коронавируса. Серия А официально приостанавливается.
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В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
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Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
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Армия Турции начала отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе согласно установленному соглашению от 5 марта.
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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

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Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

Байден лидирует на праймериз Демократической партии США

В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.
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Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
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Руководитель российского министерства энергетики Александр Новак в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что наращивание добычи нефти Саудовской Аравией, о котором правительство королевства объявило ранее, в нынешних рыночных условиях является не лучшим вариантом.
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Госпитализирована Валентина Талызина

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Решение воздержаться от голосования было принято на закрытом президиуме партии, состоявшемся 10 марта, сообщил РБК депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.
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Экономика

Правительство не видит рисков спада экономики России в 2020 году

Российское правительство пока не видит рисков спада экономики страны в текущем году, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Рома не полетит в Испанию на матч ЛЕ против «Севильи»

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Режим домашней изоляции не распространяется на ряд лиц

Режим домашней изоляции не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, которые прибывают в российскую столицу в составе официальных делегаций.
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На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы

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