с чего всё началось

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, передает в среду, 11 марта, Reuters.

Общество ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.

Происшествия В Магнитогорске школьник умер на уроке В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Общество В России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса В России зафиксировано восемь новых зараженных коронавирусом. Оперативный штаб вводит временные ограничения на визы гражданам Италии.

Происшествия Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.

Происшествия При взрыве в подмосковной воинской части пострадали четыре человека По данным издания «Луховицкие вести», взрыв произошел в воинской части № 98532 (ранее издание сообщало, что часть относится к железнодорожным войскам), а один из четверых раненых находится в тяжелом состоянии.

Общество Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.

Гаджеты Показан новый «Проводник» из Windows 10X Новый «Проводник» в Windows 10X Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки.