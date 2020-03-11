Общество

Lenta.ruLenta.ruТаиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, передает в среду, 11 марта, Reuters.
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"Держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение на ее территории в течение 30 дней без визы", — говорится на сайте дипмиссии
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