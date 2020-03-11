Общество
Lenta.ruТаиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, передает в среду, 11 марта, Reuters.
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с чего всё началось
"Держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение на ее территории в течение 30 дней без визы", — говорится на сайте дипмиссии.РИА Новости07:49
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Общество
ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.
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NYT: Microsoft провела операцию против крупной сети хакеров Necurs
Операцию против киберпреступников проводили специалисты отдела борьбы с цифровыми преступлениями Microsoft, которые разместились в штаб-квартире корпорации в Редмонде (штат Вашингтон).
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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Происшествия
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В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса
В России зафиксировано восемь новых зараженных коронавирусом. Оперативный штаб вводит временные ограничения на визы гражданам Италии.
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Госпитализирована Валентина Талызина
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Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой
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Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Армия и оружие
Зеленский предупредил о «надлежащем ответе» ВСУ на обстрелы в зоне ООС
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Премьер Украины заявил, что страна готова к вхождению в финансовый кризис
Киев, 11 марта 2020, 19:15 — REGNUM Украина входит в нынешний мировой финансовый кризис намного более «крепкой», чем, например, это было в 2008 году, заявил на пресс-конференции 11 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Политика
Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги
В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
Происшествия
При взрыве в подмосковной воинской части пострадали четыре человека
По данным издания «Луховицкие вести», взрыв произошел в воинской части № 98532 (ранее издание сообщало, что часть относится к железнодорожным войскам), а один из четверых раненых находится в тяжелом состоянии.
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Здоровье
Украинские власти вводят трехнедельный общегосударственный карантин
На карантин закрываются все учебные заведения на трехнедельный срок.
Общество
Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний.
Футбол
Туран: хочу сохранить контракт с «Барселоной»
Полузащитник Арда Туран, права на которого принадлежат «Барселоне», отметил, что планирует сохранить контракт с каталонским клубом.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Гаджеты
Показан новый «Проводник» из Windows 10X
Новый «Проводник» в Windows 10X Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки.
Футбол
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Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Происшествия
Минобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии
Российский военнослужащий-контрактник погиб в ДТП в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Экономика
В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12%
Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Происшествия
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Футбол
РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
Армия и оружие