Общество
Lenta.ruТаиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, передает в среду, 11 марта, Reuters.
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с чего всё началось
"Держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение на ее территории в течение 30 дней без визы", — говорится на сайте дипмиссии.РИА Новости07:49
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Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Происшествия
Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти
Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Экономика
Предсказатель кризиса 2008 года предупредил о катастрофе
Предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо предупредил о новой экономической катастрофе, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Independent.
Здоровье
Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно
Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
Экономика
Украинский нацбанк бросился спасать гривну
«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.
Культура
Майк Тайсон нокаутировал Эминема в новом клипе
Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как Эминем, выпустил клип на сингл Godzilla.
Авто
Обновленный Mitsubishi Outlander появился в РФ
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на российский офис Mitsubishi, с нового модельного года Outlander получил новое поколение мультимедийной системы Mitsubishi Connect с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Энергетика
Михельсон предложил изменить Энергостратегию-2035
Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил изменить стратегию до 2035 года. Об этом он сказала, выступая в Совете Федерации.
Происшествия
В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
Пропавшую по дороге домой с дискотеки школьницу нашли мертвой, сообщает на своей странице "ВКонтакте" поисковый отряд "Лиза Алерт" в Тамбовской области.
Политика
Украина частично закроет границы из-за коронавируса
Украина частично закроет свои границы из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Интерфакс».
Политика
Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая
Армия и оружие
The Drive оценил особенности атомной подлодки «Князь Владимир»
Американский ресурс The Drive заинтересовался видеосюжетом о том, как устроена новейшая российская атомная подлодка "Князь Владимир".
Футбол
Игрок немецкого «Ганновера» заразился коронавирусом
Тимо Хюберс, 23-летний защитник "Ганновера" заразился коронавирусом.
Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Общество
ФСБ задержала террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ при содействии полицейских и бойцов Росгвардии задержали четверых активистов местной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году).
Общество
Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках
Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
Армия и оружие
В Сирии Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками
Появилось видео уничтожения российскими Ми-28Н танка в условиях реального боя.
Музыка
Группа «Время и стекло» заявила о распаде
Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.
Происшествия
Побивший Голунова экс-полицейский извинился перед ним
Наука
Найден самый маленький динозавр размером с колибри
Разбирая образцы янтаря мезозойского возраста из Мьянмы, доцент биологии Ларс Шмитц (Lars Schmitz) из Колледжа Скриппса в Калифорнии наткнулся на удивительную находку — маленький череп неизвестного позвоночного, похожий по форме и размерам на череп самой мелкой современной птицы колибри.
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно (с субботы до понедельника), – рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роструда Иван Шкловец.
Общество
Минкомсвязи уточнило список сайтов с бесплатным доступом
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал, что в перечень социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым должен предоставляться бесплатно, войдут все социальные сервисы: социальные сети, мессенджеры, сервисы доставки еды, также речь идет об образовании, здравоохранении, сообщает РБК.