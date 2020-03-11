Общество

Lenta.ruLenta.ruТаиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства. Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, передает в среду, 11 марта, Reuters.
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"Держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение на ее территории в течение 30 дней без визы", — говорится на сайте дипмиссии
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:38, Ашберн
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«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.
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Обновленный Mitsubishi Outlander появился в РФ

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на российский офис Mitsubishi, с нового модельного года Outlander получил новое поколение мультимедийной системы Mitsubishi Connect с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
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В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы

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Украина частично закроет границы из-за коронавируса

Украина частично закроет свои границы из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Интерфакс».
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ФСБ задержала террористов в Крыму

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Газета.Ru 12:14
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Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках

Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
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В Сирии Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками

Появилось видео уничтожения российскими Ми-28Н танка в условиях реального боя.
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Группа «Время и стекло» заявила о распаде

Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.
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Разбирая образцы янтаря мезозойского возраста из Мьянмы, доцент биологии Ларс Шмитц (Lars Schmitz) из Колледжа Скриппса в Калифорнии наткнулся на удивительную находку — маленький череп неизвестного позвоночного, похожий по форме и размерам на череп самой мелкой современной птицы колибри.
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Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно (с субботы до понедельника), – рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роструда Иван Шкловец.
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Минкомсвязи уточнило список сайтов с бесплатным доступом

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал, что в перечень социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым должен предоставляться бесплатно, войдут все социальные сервисы: социальные сети, мессенджеры, сервисы доставки еды, также речь идет об образовании, здравоохранении, сообщает РБК.
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Как работают Яндекс.Новости?
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