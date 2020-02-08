Происшествия

Lenta.ruLenta.ruТаиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе

По уточненным данным, 21 человек пострадал, 17 были убиты. Еще 16 граждан военнослужащий продолжает удерживать в заложниках. Россиян среди жертв стрелка не оказалось, подтвердило посольство России в Таиланде.
Читать в источнике
Комментировать219
с чего всё началось
Bangkok Post сообщает
, что преступник убил своего командира и еще двоих сослуживцев в военном лагере, потом похитил армейский вседорожник и с него обстрелял горожан возле торгового центра.
Snob.ru07:39

Подробнее о событии

Очевидцы публикуют видео с места стрельбы в Таиланде

РИА Новости08:54

В полиции сообщили о 21 раненном при стрельбе в Таиланде

RT на русском10:34

В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу

Коммерсантъ07:45

Посольство России выясняет обстоятельства стрельбы в Таиланде

Телеканал 360°10:25

Число жертв военнослужащего в Таиланде достигло 17

Интерфакс09:58

Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших при стрельбе в Таиланде

ТАСС10:48

Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе

Lenta.ru10:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
Кино

Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети

Экономика сегодня 06 февраля в 09:53
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что ее бросил возлюбленный

Самбурская добавила, что если тебе хорошо со своим избранником, то второй возлюбленный просто не появится.
Вокруг ТВ 09:59
Общество

Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
РИА Новости 10:02
Спорт

Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Коммерсантъ 10:28
Общество

Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины

Российский Диалог 10:34
Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
РИА Новости 09:08
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»

Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Дни24 вчера в 18:00
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Газета.Ru 10:58
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.
Московский Комсомолец 10:38
Происшествия

Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой

Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой.
Невские Новости 09:02
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Политика

Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
РИА Новости 09:05
Политика

Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров.
ТАСС вчера в 12:04
Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Российская газета 08:00
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
РИА Новости 06:22
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал 08:49
Общество

ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Коммерсантъ 06:48
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Футбол

«Аталанта» победила «Фиорентину» и закрепилась на 4-м месте в серии А

"Аталанта" обыграла на выезде "Фиорентину" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу и закрепилась на четвертом месте в таблице серии А, дающем право выступить в Лиге чемпионов.
РИА Новости 11:08
Футбол

«Спартак» победил, но судить о нём рано

«Спартак» второй год подряд выиграл турнир в Катаре. "Соккер.ру" – о матче с "Партизаном" и готовности команды Тедеско.
Soccer.ru 10:50
Хоккей

Швеция — Россия 1:0 (2-й период)

Хоккеисты сборной Чехии нанесли поражение игрокам Финляндии в матче третьего этапа Евротура «Шведские игры» – 3:1. В составе победителей отличились Томаш Зогорна, Роман Горак и Гинек Загорна.
ProstoProSport 08:45
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Технологии

Сколково просит 27 млрд на создание 6G

РЖД-Партнер 06 февраля в 03:22
Футбол

Ниасс может вернуться в «Локомотив»

Ниасс выступал за железнодорожников с 2014 по 2015 год. Он провел за команду 42 матча, забил 19 голов и сделал 14 результативных передач.
Матч ТВ 10:24
Экономика

Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
РБК вчера в 08:49
Происшествия

Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники

Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Известия 09:55
Армия и оружие

На Кольском полуострове разместят «охотников за гиперзвуком»

На Кольском полуострове расширяют возможности перехвата ракет потенциального противника.
Pravda.Ru вчера в 16:46
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

РБК 06:05
Главное