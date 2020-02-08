с чего всё началось

По уточненным данным, 21 человек пострадал, 17 были убиты. Еще 16 граждан военнослужащий продолжает удерживать в заложниках. Россиян среди жертв стрелка не оказалось, подтвердило посольство России в Таиланде.

Общество Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.

Общество В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.

Шоу-бизнес Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.

Общество В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Хоккей Швеция — Россия 1:0 (2-й период) Хоккеисты сборной Чехии нанесли поражение игрокам Финляндии в матче третьего этапа Евротура «Шведские игры» – 3:1. В составе победителей отличились Томаш Зогорна, Роман Горак и Гинек Загорна.

Футбол Ниасс может вернуться в «Локомотив» Ниасс выступал за железнодорожников с 2014 по 2015 год. Он провел за команду 42 матча, забил 19 голов и сделал 14 результативных передач.