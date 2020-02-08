Происшествия
Lenta.ruТаиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе
По уточненным данным, 21 человек пострадал, 17 были убиты. Еще 16 граждан военнослужащий продолжает удерживать в заложниках. Россиян среди жертв стрелка не оказалось, подтвердило посольство России в Таиланде.
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с чего всё началось
Bangkok Post сообщает, что преступник убил своего командира и еще двоих сослуживцев в военном лагере, потом похитил армейский вседорожник и с него обстрелял горожан возле торгового центра.Snob.ru07:39
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Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети
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Настасья Самбурская рассказала, что ее бросил возлюбленный
Самбурская добавила, что если тебе хорошо со своим избранником, то второй возлюбленный просто не появится.
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Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
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Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Общество
Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»
Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Известная российская певица Маша Распутина прокомментировала скандал вокруг заявления дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной на телевидении, в котором она обвинила мать в том, что она запирает ее в комнате и душит.
Происшествия
Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой
Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Политика
Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
Политика
Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Футбол
«Аталанта» победила «Фиорентину» и закрепилась на 4-м месте в серии А
"Аталанта" обыграла на выезде "Фиорентину" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу и закрепилась на четвертом месте в таблице серии А, дающем право выступить в Лиге чемпионов.
Футбол
«Спартак» победил, но судить о нём рано
«Спартак» второй год подряд выиграл турнир в Катаре. "Соккер.ру" – о матче с "Партизаном" и готовности команды Тедеско.
Хоккей
Швеция — Россия 1:0 (2-й период)
Хоккеисты сборной Чехии нанесли поражение игрокам Финляндии в матче третьего этапа Евротура «Шведские игры» – 3:1. В составе победителей отличились Томаш Зогорна, Роман Горак и Гинек Загорна.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Технологии
Сколково просит 27 млрд на создание 6G
Футбол
Ниасс может вернуться в «Локомотив»
Ниасс выступал за железнодорожников с 2014 по 2015 год. Он провел за команду 42 матча, забил 19 голов и сделал 14 результативных передач.
Экономика
Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
Происшествия
Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники
Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Армия и оружие
На Кольском полуострове разместят «охотников за гиперзвуком»
На Кольском полуострове расширяют возможности перехвата ракет потенциального противника.