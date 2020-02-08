Происшествия

Lenta.ruLenta.ruШтурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео

Штурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео.
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Устроивший стрельбу в ТЦ в Таиланде военный попытался сбежать

Интерфакс17:43

СМИ: напавший на торговый центр в Таиланде военнослужащий остается внутри здания

ТАСС16:54

Число погибших при стрельбе в Таиланде увеличилось до 25

Московский Комсомолец20:21

Таиландский стрелок ранил двух спецназовцев

РИА Новости20:13

В Таиланде стрелок скрылся из окруженного спецназом торгового центра

Российская газета16:36

СМИ: Таиландский стрелок покинул здание ТЦ и убил спецназовца

RT на русском16:47

Один спецназовец погиб в перестрелке с таиландским стрелком

Lenta.ru16:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:28, Ашберн
Футбол

«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»

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Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество

Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт

Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
News.ru 10:08
Политика

Израиль начал составлять карту Западного берега в рамках «сделки века»

Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью государства в соответствии с предлагаемым мирным планом американского лидера Дональда Трампа.
Lenta.ru 20:02
Политика

Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС

Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Российская газета вчера в 20:04
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

РИА Новости вчера в 19:40
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
РИА Новости 06:22
Армия и оружие

БМП за 45 миллиардов: США перезапускают программу замены М2 «Брэдли»

Пентагон направил в американский конгресс заявление на возобновление конкурса на создание новой боевой машины пехоты (БМП), которой планируется заменить устаревающие M2 Bradley («Брэдли»).
ГЛАС.RU вчера в 09:54
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов

Речь идет о фильмах, запрещенных к показу на платформе с 2015 по 2020 годы.
RuNews24.ru 01:06
Музыка

В Кемерове выступит известная певица

Газета Кемерова вчера в 22:49
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Общество

Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Газета.Ru 11:49
Гаджеты

Представлен бюджетный конкурент Redmi 9A – смартфон Realme C3

Astera 08:25
Происшествия

Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

Discover24 03:02
Спорт

Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом

РИА Новости 14:45
Фигурное катание

Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

РИА Новости 12:56
Авто

Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили

Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
Tvoe-avto.com вчера в 15:23
Наука

Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет

ToDay News Ufa вчера в 00:41
Общество

IT-ресурс «Хабрахабр» покинул Россию

Как предполагают пользователи и блогеры, решение перенести юрлицо из России администрация ресурса приняла в связи с нежеланием выполнять обязательства в качестве организатора распространения информации.
News.ru 01:29
Здоровье

Прилетевших из Китая жителей Петербурга принудительно забирают в больницы на карантин

Туристов, вернувшихся в Санкт-Петербург из Китая, помещают в карантин, обещая выпустить через несколько недель.
FreeNews-Volga 08:17
Происшествия

Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью

При крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
Коммерсантъ вчера в 10:53
Экономика

Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости вчера в 06:43
Здоровье

В школах под Тюменью продлили карантин

Карантин по ОРВИ и гриппу в школах Тюменского района продлили до 11 февраля включительно.
URA.Ru вчера в 01:06
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru 01:20
Экономика

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан

НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.
Коммерсантъ 05 февраля в 17:49
Политика

Украина упростила пересечение границы с Крымом для учащихся

Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
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Врач назвал опасные болезни, о которых предупреждает боль в плече

Периодическая боль в плече может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, рассказал врач-невролог и остеопат Александр Борисычев.
Волгоградская правда 14:05
Политика

Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости вчера в 10:09
Политика

Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
Известия 16:57
Футбол

Гол Шкурина помог ЦСКА обыграть норвежский «Одд»

Футболисты московского ЦСКА в контрольном матче в Испании переиграли норвежский «Одд».
ProstoProSport 11:41
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