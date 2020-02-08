Штурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео.

Штурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео

Общество Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.

Политика Израиль начал составлять карту Западного берега в рамках «сделки века» Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью государства в соответствии с предлагаемым мирным планом американского лидера Дональда Трампа.

Общество Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.

Авто Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.

Общество IT-ресурс «Хабрахабр» покинул Россию Как предполагают пользователи и блогеры, решение перенести юрлицо из России администрация ресурса приняла в связи с нежеланием выполнять обязательства в качестве организатора распространения информации.

Происшествия Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью При крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

Здоровье В школах под Тюменью продлили карантин Карантин по ОРВИ и гриппу в школах Тюменского района продлили до 11 февраля включительно.

Экономика НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.

Политика Украина упростила пересечение границы с Крымом для учащихся Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.

Политика Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.