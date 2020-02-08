Происшествия
Lenta.ruШтурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео
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Футбол
«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Политика
Израиль начал составлять карту Западного берега в рамках «сделки века»
Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью государства в соответствии с предлагаемым мирным планом американского лидера Дональда Трампа.
Политика
Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Армия и оружие
БМП за 45 миллиардов: США перезапускают программу замены М2 «Брэдли»
Пентагон направил в американский конгресс заявление на возобновление конкурса на создание новой боевой машины пехоты (БМП), которой планируется заменить устаревающие M2 Bradley («Брэдли»).
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов
Речь идет о фильмах, запрещенных к показу на платформе с 2015 по 2020 годы.
Музыка
В Кемерове выступит известная певица
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Спорт
Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
Наука
Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет
Общество
IT-ресурс «Хабрахабр» покинул Россию
Как предполагают пользователи и блогеры, решение перенести юрлицо из России администрация ресурса приняла в связи с нежеланием выполнять обязательства в качестве организатора распространения информации.
Здоровье
Прилетевших из Китая жителей Петербурга принудительно забирают в больницы на карантин
Туристов, вернувшихся в Санкт-Петербург из Китая, помещают в карантин, обещая выпустить через несколько недель.
Происшествия
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью
При крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Здоровье
В школах под Тюменью продлили карантин
Карантин по ОРВИ и гриппу в школах Тюменского района продлили до 11 февраля включительно.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Экономика
НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан
НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.
Политика
Украина упростила пересечение границы с Крымом для учащихся
Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Здоровье
Врач назвал опасные болезни, о которых предупреждает боль в плече
Периодическая боль в плече может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, рассказал врач-невролог и остеопат Александр Борисычев.
Политика
Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией
Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Политика
Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы
Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
Футбол
Гол Шкурина помог ЦСКА обыграть норвежский «Одд»
Футболисты московского ЦСКА в контрольном матче в Испании переиграли норвежский «Одд».