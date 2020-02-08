Происшествия

Газета.RuГазета.RuТаиландский стрелок сумел сбежать из ТЦ после перестрелки со спецназом

Военный, который убил 20 человек и еще 16 держит в заложниках, смог сбежать после перестрелки со спецназом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что молодой человек более девяти часов укрывался в здании торгового центра.
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