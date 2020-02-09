Происшествия

News.ruNews.ruТаиландский стрелок убил спецназовца

Один из бойцов таиландского спецназа получил смертельное ранение в перестрелке с мужчиной, устроившим бойню в торговом центре Накхонратчасимы. Это произошло в то время, когда стрелок убегал из здания.
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Таиландский стрелок ранил двух спецназовцев

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Спецназ в Таиланде взял штурмом здание, но солдат-убийца сбежал

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Военный попытался сбежать из ТЦ в Таиланде после перестрелки со спецназом

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В Таиланде стрелок скрылся из окруженного спецназом торгового центра

Российская газетавчера в 16:36

СМИ: напавший на торговый центр в Таиланде военнослужащий остается внутри здания

ТАССвчера в 16:54
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Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами

Lenta.ru вчера в 23:36
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Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России

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Профиль 07 февраля в 09:53
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Московский Комсомолец вчера в 08:03
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Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
РИА Новости вчера в 21:11
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Технологии

Незапланированное обновление для Windows 7 выпустила Microsoft

Устаревшая Windows 7 снова подверглась обновлению. Незапланированный апдейт призван устранить недостатки последней версии.
Live24 вчера в 05:11
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Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного

27 человек, включая самого стрелка, погибли в результате стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра, генерала Прают Чан-Оча.
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Обсерватория CHEOPS прислала свою первую фотографию

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В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

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Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

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Число жертв коронавируса превысило число погибших при эпидемии SARS

Число жертв коронавируса нового типа превысило количество погибших во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в 2002-2003 годах, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 00:34
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Газета.Ru вчера в 20:37
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Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

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НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.
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Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту

Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.
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Авто

Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили

Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
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Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
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Экономика

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
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Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (получат по 50000 руб.) Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.
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Армия и оружие

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Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде

View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
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Экономика

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Интерфакс 07 февраля в 14:03
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