Происшествия
News.ruТаиландский стрелок убил спецназовца
Один из бойцов таиландского спецназа получил смертельное ранение в перестрелке с мужчиной, устроившим бойню в торговом центре Накхонратчасимы. Это произошло в то время, когда стрелок убегал из здания.
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Власти Таиланда подтвердили гибель спецназовца при стрельбе в торговом центре
Московский Комсомолецвчера в 18:15
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View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
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