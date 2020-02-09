Один из бойцов таиландского спецназа получил смертельное ранение в перестрелке с мужчиной, устроившим бойню в торговом центре Накхонратчасимы. Это произошло в то время, когда стрелок убегал из здания.

Футбол «Спартак» выиграл турнир в Катаре Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.

Общество Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".

Политика Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.

Происшествия Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного 27 человек, включая самого стрелка, погибли в результате стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра, генерала Прают Чан-Оча.

Политика Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.

Экономика НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан НПФ хотят расширять бизнес за счет взносов граждан Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работавшие с добровольными пенсионными программами, начали борьбу за право взимать плату с взносов клиентов.

Происшествия Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.

Политика США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.

Авто Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.

Политика Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.

Экономика Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.

Общество Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (получат по 50000 руб.) Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.

Шоу-бизнес Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.