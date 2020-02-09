Происшествия

News.ruNews.ruТаиландский стрелок убил спецназовца

Один из бойцов таиландского спецназа получил смертельное ранение в перестрелке с мужчиной, устроившим бойню в торговом центре Накхонратчасимы. Это произошло в то время, когда стрелок убегал из здания.
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с чего всё началось
"В больницу доставлены двое полицейских из подразделения спецназначения, которые получили ранения во время операции в торговом центре Terminal 21", - заявил министр, выступление которого транслировал телеканал "Тхаи Рат ТВ
".
РИА Новостивчера в 20:13

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Таиландский стрелок ранил двух бойцов спецназа

Газета.Ruвчера в 20:20

Таиландский стрелок ранил двух спецназовцев

РИА Новостивчера в 20:13

В Таиланде стрелок скрылся из окруженного спецназом торгового центра

Российская газетавчера в 16:36

Власти Таиланда подтвердили гибель спецназовца при стрельбе в торговом центре

Московский Комсомолецвчера в 18:15

Один спецназовец погиб в перестрелке с таиландским стрелком

Lenta.ruвчера в 16:36

СМИ: напавший на торговый центр в Таиланде военнослужащий остается внутри здания

ТАССвчера в 16:54

Спецназ в Таиланде взял штурмом здание, но солдат-убийца сбежал

Вести.Ruвчера в 16:34
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
Политика

Посол Польши в ФРГ: «После войны Москва оккупировала Украину и Белоруссию»

Посол Польши в Германии Анджей Пшиленбский выдал новую порцию исторической лжи в отношении России.
Евразия Daily вчера в 07:34
Происшествия

Солдат удерживает 16 заложников в торговом центре Таиланда

Солдат, устроивший стрельбу в городе Корат на северо-востоке Таиланда, удерживает 16 заложников в торговом центре, погибли 15 человек, передает BBC.
BFM.ru вчера в 08:34
Футбол

«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду

«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
RT на русском вчера в 16:51
Политика

Посол США рассказал о поручении Трампа улучшить отношения с Россией

«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он в интервью РБК.
RT на русском вчера в 14:07
Футбол

«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»

Российская газета вчера в 16:45
Космос

Изучение «поедания» звезд черной дырой расскажет, вращаются ли черные дыры

Согласно наблюдениям, проведенным Джонкером при помощи рентгеновской обсерватории НАСА Chandra («Чандра»), источников, которые изначально были идентифицированы несколько лет назад в оптическом диапазоне, звезда в процессе поглощения черной дырой сначала излучает в видимом, а лишь затем – в рентгеновском диапазоне.
AstroNews.ru 06 февраля в 21:20
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.
Российская газета 02:16
Технологии

Незапланированное обновление для Windows 7 выпустила Microsoft

Как сообщает ToDay News Ufa, компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7. Оно предназначено для исправления ошибки, которая была допущена в финальной версии и доставила немало неприятностей пользователям.
ToDay News Ufa вчера в 07:28
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Шоу-бизнес

Телеведущая Ида Галич родила первенца

Поклонники поздравляют звезду с радостным событием. 29-летняя телеведущая, блогер и певица Ида Галич впервые стала мамой.
Летидор 07 февраля в 08:20
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 10

ТАСС 02:00
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском 07 февраля в 15:53
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия 01:47
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Политика

Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы

Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации.
РБК вчера в 20:45
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета 07 февраля в 11:15
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

РИА Новости 06 февраля в 16:14
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию

Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Пятый канал вчера в 10:52
Недвижимость

Россияне не готовы к повышению цены на съемное жилье

Россияне не готовы к повышению цены на съемное жилье Несмотря на начавшееся на рынке найма жилья оживление, арендодателям пока не удается заметно поднять на него цены.
Коммерсантъ 02:01
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей

Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей В пятницу был арестован заместитель начальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, главный фигурант громкого уголовного дела о хищениях у Минобороны 6,7 млрд руб.
Коммерсантъ 07 февраля в 14:51
Спорт

Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Чемпионат вчера в 10:02
Общество

Джеки Чан пообещал 1 млн юаней за создание лекарства от коронавируса

Известия 00:49
Гаджеты

В РФ стартуют продажи Huawei Mate 30 Pro и лавандового Huawei P30 Pro

Стоимость нового варианта Huawei P30 Pro составляет 59 990 рублей.
Astera 07 февраля в 10:23
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Культуромания 07 февраля в 11:26
Политика

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия вчера в 22:44
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч.
Эхо Москвы вчера в 20:09
Политика

Российский посол рассказал о проекте плавучей АЭС для Судана

Проект по строительству Россией для Судана плавучего атомного энергоблока находится лишь на самом начальном этапе согласования, должны быть проработаны много деталей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Владимир Желтов.
РИА Новости 02:24
Шоу-бизнес

Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца

Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Uznayvse.ru вчера в 05:03
Фигурное катание

Ханю впервые в карьере выиграл чемпионат четырёх континентов

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