Происшествия
News.ruТаиландский стрелок убил спецназовца
Один из бойцов таиландского спецназа получил смертельное ранение в перестрелке с мужчиной, устроившим бойню в торговом центре Накхонратчасимы. Это произошло в то время, когда стрелок убегал из здания.
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с чего всё началось
"В больницу доставлены двое полицейских из подразделения спецназначения, которые получили ранения во время операции в торговом центре Terminal 21", - заявил министр, выступление которого транслировал телеканал "Тхаи Рат ТВ".РИА Новостивчера в 20:13
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Власти Таиланда подтвердили гибель спецназовца при стрельбе в торговом центре
Московский Комсомолецвчера в 18:15
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