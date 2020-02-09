Происшествия

News.ruNews.ruТаиландский стрелок убил спецназовца

Один из бойцов таиландского спецназа получил смертельное ранение в перестрелке с мужчиной, устроившим бойню в торговом центре Накхонратчасимы. Это произошло в то время, когда стрелок убегал из здания.
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с чего всё началось
"В больницу доставлены двое полицейских из подразделения спецназначения, которые получили ранения во время операции в торговом центре Terminal 21", - заявил министр, выступление которого транслировал телеканал "Тхаи Рат ТВ
".
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