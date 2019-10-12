Происшествия

Живая КубаньЖивая КубаньЯпонию накрыл самый мощный тайфун за 60 лет

По мощности эксперты сравнивают тайфун "Хагибис" с тайфуном "Ида", который разгромил страну в 1958 году. Тогда в стихийном бедствии погибли сотни японцев. Однако РИА Новости со ссылкой на японские СМИ сообщает о том, что жертвы есть уже и у "Хагибиса".
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