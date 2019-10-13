Общество
Газета.RuЖертвами тайфуна в Японии стали пять человек
Уже пять человек признаны погибшими в результате тайфуна "Хагибис" в Японии, сообщает РИА "Новости". В настоящее время власти заявили о пяти жертвах. Также, по официальным данным, среди пропавших без вести - 11 человек.
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Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
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