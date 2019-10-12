Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руТайфун «Хагибис» обрушился на Японию

Мощный тайфун «Хагибис» обрушился на Японию: уже известно об одном погибшем и пяти пострадавших. Порывы ветра в эпицентре тайфуна достигают 234 километров в час. Телеканал NHK сообщает, что погибшего нашли в городе Итихара в префектуре Тиба в перевернутом мини-грузовике.
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В Японии мощнейший тайфун «Хагибис» спровоцировал настоящий апокалипсис - кадры

Российский Диалогвчера в 10:42

Тайфун «Хагибис» обрушился на территорию Японии

Эхо Москвывчера в 09:31

Тайфун «Хагибис» обрушился на японский полуостров Идзу

РИА Новостивчера в 06:23

Япония переживает мощнейший за десятки лет тайфун. Есть первые жертвы

Дождьвчера в 03:41

На Японию обрушился самый мощный за последние полвека тайфун

ФедералПрессвчера в 03:35

Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию

Взгляд.рувчера в 02:13

Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию. Погиб уже один человек

Телеканал 360°вчера в 00:46
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Религия

Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября

Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Волгоградская правда вчера в 23:38
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Политика

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.
РИА Новости 03:47
Энергетика

NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке

Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс.
Вести.Ru 02:58
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 11 октября в 08:22
Политика

Трамп заявил о заключении торговой сделки с Китаем

Невские Новости вчера в 13:00
Политика

В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Общество

Порог явки на опрос по храму в Екатеринбурге почти преодолен

Порог явки на опрос по месту строительства храма Святой Екатерины, который проходит в Екатеринбурге в воскресенье, почти преодолен.
ТАСС 01:34
Единоборства

Американский боксер впал в кому после глубокого нокаута

В коме оказался американский боксер Патрик Дэй после боя с Чарльзом Конвеллом на турнире по профессиональному боксу в Чикаго, передает Daily Express.
ProstoProSport 04:15
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Футбол

Арустамян сообщил, что тренер Тедеско подписал контракт со «Спартаком»

Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак».
RT на русском 04:05
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Кашире

Среди погибших один ребенок и еще двое детей получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ТАСС вчера в 21:12
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
REGNUM 01:43
Политика

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости 11 октября в 16:35
Политика

МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»

НАТО необходимо адаптироваться к «российской агрессии» с точки зрения своей обороноспособности, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Взгляд.ру вчера в 12:32
Армия и оружие

Анкара сообщила о ликвидации 459 курдов при операции на севере Сирии

Политика Сегодня вчера в 13:08
Происшествия

В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Политика

В Крым приедут представители украинской диаспоры из восьми стран

РБК 03:19
Армия и оружие

Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром

Военный беспилотный летательный аппарат США XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время третьего испытательного полета.
iReactor вчера в 22:23
Политика

Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Происшествия

В Нижневартовске бультерьер напал на детей

Бультерьер, оторвавшись от ребенка, бросился нападать на других детей.
Новости Югры вчера в 05:42
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Политика

Постпред России при ЕС рекомендовал Европе интеграцию с ЕАЭС

Постпред России при ЕС Владимир Чижов предложил Европейскому союзу интеграцию с ЕАЭС и объединение Евразии от Лиссабона до Владивостока, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:50
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Происшествия

Полицейский Техаса застрелил женщину в ее собственном доме

Трагедией закончился вызов наряда полиции к одному из жилых домов Техаса, прибывший офицер застрелил хозяйку дома, сообщает 12 октября.
REGNUM вчера в 23:38
Политика

Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Авто

Раскрыты все версии Kia Seltos для России

На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.
Quto.ru 10 октября в 08:57
Армия и оружие

Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей

По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
РИА Новости вчера в 08:08
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