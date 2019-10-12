Происшествия
Взгляд.руТайфун «Хагибис» обрушился на Японию
Мощный тайфун «Хагибис» обрушился на Японию: уже известно об одном погибшем и пяти пострадавших. Порывы ветра в эпицентре тайфуна достигают 234 километров в час. Телеканал NHK сообщает, что погибшего нашли в городе Итихара в префектуре Тиба в перевернутом мини-грузовике.
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В Японии мощнейший тайфун «Хагибис» спровоцировал настоящий апокалипсис - кадры
Российский Диалогвчера в 10:42
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Религия
Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября
Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
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Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.
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NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке
Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс.
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Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
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Трамп заявил о заключении торговой сделки с Китаем
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В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
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Общество
Порог явки на опрос по храму в Екатеринбурге почти преодолен
Порог явки на опрос по месту строительства храма Святой Екатерины, который проходит в Екатеринбурге в воскресенье, почти преодолен.
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Американский боксер впал в кому после глубокого нокаута
В коме оказался американский боксер Патрик Дэй после боя с Чарльзом Конвеллом на турнире по профессиональному боксу в Чикаго, передает Daily Express.
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В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
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Арустамян сообщил, что тренер Тедеско подписал контракт со «Спартаком»
Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак».
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Кашире
Среди погибших один ребенок и еще двое детей получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
Политика
МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»
НАТО необходимо адаптироваться к «российской агрессии» с точки зрения своей обороноспособности, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Армия и оружие
Анкара сообщила о ликвидации 459 курдов при операции на севере Сирии
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Армия и оружие
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Военный беспилотный летательный аппарат США XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время третьего испытательного полета.
Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Происшествия
В Нижневартовске бультерьер напал на детей
Бультерьер, оторвавшись от ребенка, бросился нападать на других детей.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Политика
Постпред России при ЕС рекомендовал Европе интеграцию с ЕАЭС
Постпред России при ЕС Владимир Чижов предложил Европейскому союзу интеграцию с ЕАЭС и объединение Евразии от Лиссабона до Владивостока, передает «РИА Новости».
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Происшествия
Полицейский Техаса застрелил женщину в ее собственном доме
Трагедией закончился вызов наряда полиции к одному из жилых домов Техаса, прибывший офицер застрелил хозяйку дома, сообщает 12 октября.
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
Авто
Раскрыты все версии Kia Seltos для России
На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.
Армия и оружие
Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
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