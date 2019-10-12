Происшествия
Взгляд.руТайфун «Хагибис» обрушился на Японию
Мощный тайфун «Хагибис» обрушился на Японию: уже известно об одном погибшем и пяти пострадавших. Порывы ветра в эпицентре тайфуна достигают 234 километров в час. Телеканал NHK сообщает, что погибшего нашли в городе Итихара в префектуре Тиба в перевернутом мини-грузовике.
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Здоровье
Врач дал советы, как осенью бороться с болью в суставах
По словам специалиста, восстановить суставы помогут такие вещества, как гидрохлорид коллагена и глюкозамин, которые можно найти в холодце, говядине, желейных конфетах, морепродуктах и красной рыбе, пишут «Аргументы недели».
Происшествия
В Подмосковье возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими
Игры
Создатели Crackdown 2 помогают Rockstar в разработке новых игр
За 11 лет существования Ruffian Games выпустила лишь одну видную игру — Crackdown 2. Остальную часть своей жизни студия в основном помогала в производстве других проектов: Kinect Star Wars мультиплеера Crackdown 3 портировала Halo 3 и Halo 4 для сборника Halo: The Master Chief Collection (Xbox One) сейчас помогает в переносе Halo: The Master Chief Collection на РС.
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин осудил атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia осудил атаки дронов на нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии 14 сентября.
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
Кино
Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»
В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
Экономика
Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Происшествия
«Смотрящего» по Украине криминального авторитета «раскороновали»
В Киеве "раскороновали" и избили опасного криминального авторитета Андрея Недзельского, известного как Неделя.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Киберспорт
В обновлении Battle.net нашли упоминание Warcraft 3: Reforged
В новом обновлении сервиса Battle.net был найден участок кода с упоминанием Warcraft 3: Reforged.
Происшествия
Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 10 человек
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 10 человек.
Гаджеты
За пару долларов можно iPhone XS превратить в iPhone 11 Pro
На видео показано, как благодаря специальной наклейке iPhone XS приобретает вид iPhone 11 Pro.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Происшествия
Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске
Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Общество
Условия выплаты детских пособий могут изменить
В Минтруде считают, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет должен получать тот, кто фактически ухаживает за ним.
Космос
Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата
Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Авто
В Bentley произвели презентацию новой спецификации Flying Spur
В Bentley презентовали новую спецификацию Flying Spur. Последнее исполнение модели получило название Black Line.
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Происшествия
Полиция Лондона арестовала бельгийскую принцессу
Британские полицейские на Трафальгарской площади Лондона арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду.
Единоборства
Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева стали чемпионками мира по боксу
В весовой категории до 51 кг Лилия Аетбаева выиграла золотую медаль, победив в финальном поединке турчанку Бусеназ Чакироглу также раздельным решением судей (4:1). Третье место разделили Пан Чоль Ми (КНДР) и Мэри Ком Хмангте (Индия).