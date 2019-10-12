Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руТайфун «Хагибис» обрушился на Японию

Мощный тайфун «Хагибис» обрушился на Японию: уже известно об одном погибшем и пяти пострадавших. Порывы ветра в эпицентре тайфуна достигают 234 километров в час. Телеканал NHK сообщает, что погибшего нашли в городе Итихара в префектуре Тиба в перевернутом мини-грузовике.
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Тайфун «Хагибис» обрушился на территорию Японии

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Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию

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REGNUM11 октября в 12:12
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
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По словам специалиста, восстановить суставы помогут такие вещества, как гидрохлорид коллагена и глюкозамин, которые можно найти в холодце, говядине, желейных конфетах, морепродуктах и красной рыбе, пишут «Аргументы недели».
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В Подмосковье возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими

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Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой

Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
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В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.
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В США найдена рыба, способная жить даже без воды

На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
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Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.
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«Смотрящего» по Украине криминального авторитета «раскороновали»

В Киеве "раскороновали" и избили опасного криминального авторитета Андрея Недзельского, известного как Неделя.
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве

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Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

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В обновлении Battle.net нашли упоминание Warcraft 3: Reforged

В новом обновлении сервиса Battle.net был найден участок кода с упоминанием Warcraft 3: Reforged.
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Происшествия

Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 10 человек

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 10 человек.
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За пару долларов можно iPhone XS превратить в iPhone 11 Pro

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Условия выплаты детских пособий могут изменить

В Минтруде считают, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет должен получать тот, кто фактически ухаживает за ним.
Газета.Ru 11 октября в 03:32
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В Bentley произвели презентацию новой спецификации Flying Spur

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
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Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
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Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
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МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
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В весовой категории до 51 кг Лилия Аетбаева выиграла золотую медаль, победив в финальном поединке турчанку Бусеназ Чакироглу также раздельным решением судей (4:1). Третье место разделили Пан Чоль Ми (КНДР) и Мэри Ком Хмангте (Индия).
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