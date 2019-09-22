Общество
Газета.RuТайфун «Тапа» приближается к Приморью
МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Уточняется, что штормовое предупреждение будет действовать с понедельника, 23 сентября.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 06:36, Вашингтон
Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости вчера в 06:51
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM вчера в 08:55
Футбол
ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru 20 сентября в 13:41
Спорт
ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ
Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
Футбол
«Динамо» и «Сочи» объявили составы на матч РПЛ
Сегодня, 22 сентября футболисты московского «Динамо» примут в родных стенах «Сочи» в матче 10-го тура РПЛ.
ProstoProSport 05:56
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ 20 сентября в 05:47
Армия и оружие
Шойгу допустил отмену призыва в армию
Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.
Газета.Ru 04:42
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Политика
Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.
Известия 04:47
Армия и оружие
Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.
Lenta.ru 05:23
Футбол
«Барселона» показала худший старт за последние 25 лет
Газета.Ru вчера в 18:07
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда
21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста вчера в 10:51
Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен
По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал, однако порядка 160 арендаторам причинен материальный ущерб.
ТАСС 00:48
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Последнюю победу "Ахмат" одержал 5 августа в матче четвертого тура чемпионата России, обыграв на своем поле клуб "Оренбург" со счетом 2:1. Встреча "Ахмата" с "Крыльями Советов" завершилась в 15.51 мск, следует из текстовой трансляции матча на сайте "Комсомольской правды".
Кавказский узел вчера в 09:42
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались
26-летняя Майли Сайрус недавно шокировала фанатов, разорвав помолвку с Лиамом Хемсвортом, а затем и вовсе отправила их в нокаут: отношений с 31-летней Кейтлин Картер от эпатажной певицы точно никто не ожидал.
Super.ru 04:27
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Здоровье
Открылся Центр лечения детей с хроническими вирусными гепатитами
В Московской области открылся первый Центр лечения детей с хроническими вирусными гепатитами, сообщает Министерство здравоохранения МО.
Molnet.ru 04:45
Космос
Разработчики допустили возвращение робота «Федор» на МКС
Робот «Федор», который уже успел побывать на Международной космической станции (МКС), может вернуться туда в будущем.
Известия 03:40
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Экономика
Новые рабочие места в калининградском офшоре появятся в мае 2020 года
К маю 2020 года в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский появятся новые рабочие места.
Клопс 05:36
Происшествия
Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявлено обвинение в убийстве коллег
СКР по Брянской области предъявлено обвинение водителю-фельдъегерю спецсвязи в совершении убийства своих коллег, после которого он похитил из служебного помещения более семи миллионов рублей.
Пятый канал вчера в 12:34
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК вчера в 14:18