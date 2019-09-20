Общество

РИА НовостиРИА НовостиСиноптики рассказали о траектории тайфуна «Тапа» в Приморье

Ранее синоптики давали два варианта прохождения тайфуна над Приморьем. Тайфун пройдет над регионом по более благоприятной траектории.
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Приморье готовится к удару тайфуна Тапа

Владивосток-Новости00:39

В Приморье ожидают большие волны из-за тайфуна «Тапа»

РИА Новости01:50

Специалисты рассказали, какие районы Приморья пострадают от тайфуна «Тапа»

Primpress.ruвчера в 20:20

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Тапа»

ТАССвчера в 21:32

МЧС Приморья назвало районы, на которые окажет влияние тайфун «Тапа»

Восток-Медиа00:07

Пронесло? : тайфун «Tapah» отворачивает от Приморья

ВЕСТИ: Приморьевчера в 20:52

МЧС: Тайфун Тапах принесет в Приморье разрушительные ливни и штормы

REGNUMвчера в 23:13
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Здоровье

5 вещей в доме, которые становятся причиной частых болезней

Источники заболеваний часто прячутся прямо в квартире.
Волгоградская правда вчера в 15:06
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Кино

В Сеть слили первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

В Сети появились первые фотографии со съемочной площадки, где снимается новый фильм Marvel "Вечные".
Газета.Ru вчера в 18:44
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Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Армия и оружие

Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.
РБК вчера в 23:43
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В автомобиле Granta Drive Active используются подвеска от Lada Sport, машина получила спортивный интерьер и аэродинамический обвес, создающий повышенную прижимную силу, а также новый рисунок колесных дисков.
5 колесо 19 сентября в 10:37
Политика

Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Политика

В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей ЕС и Украины

У Украины есть собственные ценности, которые необходимо беречь и которые в Европе уже давно размыты, убеждена Верещук.
Российская газета 00:57
Футбол

«Тамбов» обыграл «Ростов» благодаря дублю Мелкадзе

Советский спорт вчера в 13:56
Футбол

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Клиент БК «Лига Ставок» собрал сумасшедший экспресс из 16 событий и сорвал неплохой куш со ставки в 10 рублей.
Bookmaker-ratings.ru 19 сентября в 06:20
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Теннис

Кубок Лэйвера. Роджер Федерер одолел Ника Киргиоса

Швейцарский теннисист Роджер Федерер нанёс поражение австралийцу Нику Киргиосу в рамках выставочного турнира Кубок Лэйвера - 6/7(5), 7/5, 10:7.
GoTennis.ru вчера в 11:09
Путешествия

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

РИА Новости вчера в 20:36
Экономика

Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости вчера в 06:51
Спорт

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
Религия

Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Газета.Ru вчера в 03:19
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Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
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«Рэмбо: Последняя кровь»: станет ли популярным фильм со Сталлоне

Кинокритики не могут определиться, соберет ли кассу новый фильм о Рэмбо или нет. Раньше почти каждый человек знал историю о Рэмбо.
iReactor 00:00
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 01:36
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Ребенок с четырьмя ногами и тремя руками родился в Индии

Девочка родилась с четырьмя ногами и тремя руками в индийском городе Тонка. Об этом пишет The Mirror, прикрепляя фотографии.
Газета.Ru вчера в 21:41
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru 20 сентября в 03:55
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Правила призыва в армию ужесточат

Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 20 сентября в 08:27
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Сильвестр Сталлоне объяснил свою ненависть к Дольфу Лундгрену

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Общество

23 сентября в Москву придет астрономическая осень

Утром 23 сентября наступит астрономическая осень в Москве, сообщили в пресс-службе столичного планетария.
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В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

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В субботнем матче на "Газпром-Арене" между петербургским клубом и "Рубином" завершился первый тайм.
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Поединок американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенса прервали из-за состояния его здоровья, после чего болельщики забросали его мусором.
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В Сети вспомнили о предсерийном образце внедорожника УАЗ-3171

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Автоновости дня вчера в 08:52
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СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Газета.Ru вчера в 21:58
Как работают Яндекс.Новости?
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