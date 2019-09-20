Ранее синоптики давали два варианта прохождения тайфуна над Приморьем. Тайфун пройдет над регионом по более благоприятной траектории.

Синоптики рассказали о траектории тайфуна «Тапа» в Приморье

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