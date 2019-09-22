Общество

Газета.RuГазета.RuТайфун «Тапа» приближается к Приморью

МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Уточняется, что штормовое предупреждение будет действовать с понедельника, 23 сентября.
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