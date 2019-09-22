Общество
Газета.RuТайфун «Тапа» приближается к Приморью
МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Уточняется, что штормовое предупреждение будет действовать с понедельника, 23 сентября.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:05, Вашингтон
Авто
В Сети напомнили о предсерийном внедорожнике УАЗ-3171
Тарантас Ньюс вчера в 09:00
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Назван размер пенсий российских артистов
Российские актеры, певцы и деятели культуры рассказали о размерах своих пенсий, пишет «Телепрограмма».
Известия вчера в 17:17
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Армия и оружие
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море
Российская газета 19 сентября в 10:35
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Армия и оружие
Шойгу допустил отмену призыва в армию
Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.
Газета.Ru 04:42
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Наука
Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера
Инженерам Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер.
News.ru вчера в 06:12
Армия и оружие
WSJ: хуситы предупредили Саудовскую Аравию о новых атаках Ирана
Йеменские повстанцы-хуситы предупредили дипломатов из США и Саудовской Аравии о предстоящих атаках Ирана с помощью ракет и беспилотников.
Pravda.Ru 04:11
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 20 сентября в 19:13
Футбол
Алекс Окслейд-Чемберлен: «Салах не эгоист? Да он не пасует нам»
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен поучаствовал в игре «Закончите предложение» в передаче BBC Football Focus.
Sports.ru 04:52
Происшествия
В Красноярске потушили пожар на территории склада
Специалисты ликвидировали возгорание на территории складских помещений на окраине Красноярска, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.
ТАСС 03:33
Путешествия
Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции
Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Единоборства
В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Российская газета 00:51
Здоровье
Как отличить рак желудка от гастрита или язвы, рассказали медики
Медики из Италии рассказали, как отличить рак желудка от гастрита или язвы.
Актуальные Новости вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома
Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом, расположенный в Славино, что в получасе езды от Москвы.
StarHit.ru вчера в 00:00
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Политика
В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины
Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.
Газета.Ru 03:27
Футбол
Зенит — Рубин 5:0
Sportbox.RU вчера в 13:58
Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Политика
Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что у нынешнего руководства страны не получится посадить его за решетку.
Lenta.ru 01:53
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Футбол
Манчестер Сити — Уотфорд 8:0
В рамках 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на домашнем стадионе принимает «Уотфорд».
Metaratings вчера в 10:22
Происшествия
Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил агентству ТАСС, что два сотрудника Росгвардии покончили с собой за один день.
Московский Комсомолец вчера в 04:18