Общество

Российская газетаРоссийская газетаТайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья

Приморские синоптики дали неблагоприятный прогноз погоды на 23-24 сентября. В эти дни над Японским морем будет проходить тайфун "Тапа", сообщает РИА Новости. Пока неизвестно, как близко он подойдет к Приморью.
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Приморье готовится к удару тайфуна Тапа

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Угроза миновала: тайфун «Тапа» пройдет мимо Приморья

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Специалисты рассказали, какие районы Приморья пострадают от тайфуна «Тапа»

Primpress.ruвчера в 20:20
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Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
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Российская газета 02:22
Армия и оружие

Пентагон признал полное бессилие ПВО перед атакой на саудовские НПЗ

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Общество

Скончался экс-владелец сети отелей Hilton

Вести.Ru вчера в 21:35
Общество

В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек

По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
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Наука

Водопроводная вода может быть причиной развития рака

Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
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В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости вчера в 08:06
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Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

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«Крылья Советов» не намерены предлагать контракт Мамаеву

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Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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