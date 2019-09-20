Общество
Российская газетаТайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья
Приморские синоптики дали неблагоприятный прогноз погоды на 23-24 сентября. В эти дни над Японским морем будет проходить тайфун "Тапа", сообщает РИА Новости. Пока неизвестно, как близко он подойдет к Приморью.
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Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ
Газета.Ru 02:23
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Политика
Порошенко отказался садиться в тюрьму
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru 20 сентября в 15:27
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Авто
Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
МИР 24 вчера в 17:33
Экономика
Ученые предложили ввести Индекс самогона
По словам ученого, анализ результатов исследований показал, что сегодня в городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5 процента респондентов известны примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях.
Российская газета 02:22
Армия и оружие
Пентагон признал полное бессилие ПВО перед атакой на саудовские НПЗ
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система противовоздушной и противоракетной обороны не в силах отразить атаку, наподобие той, что была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября.
Московский Комсомолец вчера в 07:46
Общество
Скончался экс-владелец сети отелей Hilton
Вести.Ru вчера в 21:35
Общество
В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек
По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
RT на русском вчера в 20:16
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Происшествия
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости вчера в 08:06
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru вчера в 06:08
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM 20 сентября в 04:42
Футбол
«Крылья Советов» не намерены предлагать контракт Мамаеву
Sportbox.RU вчера в 16:36
Футбол
Роналду объяснил свой жест фанатам «Атлетико»
Чемпионат 19 сентября в 04:30
Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: «Погба абсолютно предан „МЮ“ и никуда не уходит»
Поль никуда не уходит, он упорно работает и абсолютно предан «МЮ».
Sports.ru 02:55
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмену военного призыва
Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва на военную службу.
Коммерсантъ 02:39
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда
21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой
Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb вчера в 18:00
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета 20 сентября в 10:38
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала, как воспитывает дочь от Тимати
Мать Тимати полностью занимается воспитанием внучки. Кроме того, сам рэпер души не чает в дочери и задаривает ее подарками.
Lisa.ru вчера в 10:45
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor 20 сентября в 15:09
Единоборства
В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Российская газета 00:51
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Здоровье
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Пенсия певицы Лолиты Милявской в 55 лет составляет 21 тыс. рублей, а 82-летнего телеведущего Николая Дроздова - 30 тыс. рублей Совсем другая сумма у российского артиста балета Николая Цискаридзе.
Газета.Ru вчера в 21:58
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28