Новый бронеавтомобиль для сопровождения колонн, перевозящих ядерное оружие, создан на базе шасси "Тайфун", рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика "Ремдизель" Игорь Зарахович.

с чего всё началось

Главный конструктор предприятия по созданию бронетехники «Ремдизель» Игорь Зарахович заявил о вероятности создания гражданского бронеавтомобиля на базе российской военной разработки «Тайфун». Он отметил, что в конструкторском бюро уже задумались о создании гражданской версии машины.

Гражданский автомобиль могут создать на основе броневика «Тайфун»

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