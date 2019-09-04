Армия и оружие

iReactoriReactorГражданский автомобиль могут создать на основе броневика «Тайфун»

Главный конструктор предприятия по созданию бронетехники «Ремдизель» Игорь Зарахович заявил о вероятности создания гражданского бронеавтомобиля на базе российской военной разработки «Тайфун». Он отметил, что в конструкторском бюро уже задумались о создании гражданской версии машины.
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с чего всё началось

В России создали бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием

Новый бронеавтомобиль для сопровождения колонн, перевозящих ядерное оружие, создан на базе шасси "Тайфун", рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика "Ремдизель" Игорь Зарахович.
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