Армия и оружие
iReactorГражданский автомобиль могут создать на основе броневика «Тайфун»
Главный конструктор предприятия по созданию бронетехники «Ремдизель» Игорь Зарахович заявил о вероятности создания гражданского бронеавтомобиля на базе российской военной разработки «Тайфун». Он отметил, что в конструкторском бюро уже задумались о создании гражданской версии машины.
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с чего всё началось
Новый бронеавтомобиль для сопровождения колонн, перевозящих ядерное оружие, создан на базе шасси "Тайфун", рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика "Ремдизель" Игорь Зарахович.РИА Новости02:33
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Создан спецавтомобиль для сопровождения колонн с российским ядерным оружием
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